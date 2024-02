'Het Geheim van Carnaval' op NPO 1

Het blijft een bijzondere traditie: de verkiezing van Prins of Prinses Carnaval. Hoofdpersoon is de 56-jarige Sjon, die na een levensbepalende operatie één grote wens heeft: Prins te worden van Groesbeek.

De verkiezing van de Prins of Prinses van de vereniging is het best bewaarde geheim van Carnaval. Maanden van voorbereiding en geheimzinnigheid gaan vooraf aan de onthulling. Er worden plannen gesmeed, nieuwe kostuums aangemeten en vrienden tot adjudant of hofnar gemaakt. Het geduld om de rol van je leven met de buitenwereld te mogen delen, wordt flink op de proef gesteld.

'Het Geheim van Carnaval' is een film over saamhorigheid en verbroedering. Het laat zien wat het belang is van een sterk verenigingsleven en om je te verbinden met je naasten. Net als voor de Groesbekers die in de kroeg wedjes leggen in wiens handen hun Carnaval dit jaar ligt, blijft ook de prins voor de kijker tot het einde toe een geheimzinnig personage. De kijker ziet hoe alle ogen op Sjon gericht zijn en leert zijn verhaal kennen, maar zijn spiegelbeeld blijft tot de officiële onthulling onbekend.

'Het Geheim van Carnaval' is geregisseerd door Tamino Parren en Barbara de Baare en geproduceerd door BKIJKS filmmakers in samenwerking met KRO-NCRV.

'Het Geheim van Carnaval' wordt op 11 februari om 23.15 uur uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 1.