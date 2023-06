Het gaat niet zoals gehoopt in 'Au Pairs'

Terwijl Anne nog moet vertrekken richting New York en afscheid neemt van haar familie, begint voor Bram en Sincha het echte werk.

Bram beleeft de schrik van zijn leven als blijkt dat hij onaangenaam gezelschap heeft in zijn kelder. Anne vertrekt als laatste au pair naar New York. Maar wat moet ze doen als haar gastgezin op het laatste moment afzegt en ze alleen achterblijft in de grote stad?

'Au Pairs', dinsdag 27 juni om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.