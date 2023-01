'Het Beste van de Jaren '90' over vrouwelijke rocksterren

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan de jaren 90. Het waren de jaren dat de vrouwelijke rocksterren een grote trend werden.

Uit het buitenland kwamen Alanis Morissette en Skunk Anansie en in Nederland hadden we natuurlijk onze eigen Anouk. Met rode oortjes keken we op tv naar ‘Seks met Angela’. Zelfs in Amerika kreeg het controversiële programma aandacht, omdat er nooit eerder zo open en eerlijk over seks werd gepraat op tv. De boybands schoten in de jaren ’90 uit de grond. Zo was daar Take That en scoorde *NSYNC grote hits. Frontman Justin Timberlake heeft ook dan al zijn kenmerkende dance moves.

'Het Beste van... de Jaren '90', woensdag 18 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.