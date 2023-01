'Het Beste van... de Jaren 90' over 'Bananaspit' en Nirvana

Op televisie keken we naar 'Bananasplit', waarin Ralph Inbar wekelijks bekende mensen voor de gek hield met de meest onschuldige verborgen-camera grappen.

Na de televisieserie 'All Stars' kwam er ook nog een film, die wekenlang bomvolle zalen trok. Elke puber las het blad Break-Out!, waarin veel onderwerpen over seks gingen. Een belangrijke stroming in de muziek was de Amerikaanse gitaarrock afkomstig uit Seattle, oftewel grunge. De band Nirvana bracht in 1991 het album Nevermind uit en dit wordt gezien als het hoogtepunt van de grunge. In de studio gaan de gasten volledig uit hun dak als deze plaat wordt opgezet.

'Het Beste van... de Jaren 90', woensdag 1 februari om 20.25 uur op NPO 3.