'Het Beste van de Jaren '90' haalt de tamagotchi weer uit de kast

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan de jaren 90. De grote trend in deze jaren was de tamagotchi. Iedereen had het pratende ei en zorgde er goed voor.

In de bioscoop zaten de zalen vol voor 'The Bodyguard'. De titelsong I Will Always Love You stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. Op zondagavond zaten veel mensen klaar voor 'Creatief met Kurk', een parodie op 'Creatief met Karton'. En de maaltijd die betaalbaar, en in deze jaren als heerlijk en uitermate hip werd ervaren, was pasta met spinazie en roomkaas.

De gasten in de studio herinneren zich hoe zij deze maaltijd meerdere malen in de week aten tijdens hun studententijd.

