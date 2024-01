'Het Beste Van'... de Bee Gees op NPO 3

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan de Bee Gees. In een sneltreinvaart gaan we door de carrière van de broers Gibb.

Hun wereldwijde doorbraak komt met de soundtrack voor de film 'Saturday Night Fever'. Hun succes is ongekend en ze scoren maar liefst zes nummer 1-hits op rij in Amerika. Aan het disco-tijdperk komt eind jaren 70 vrij abrupt een einde op Disco Demolition Night, waarin een groot aantal disco-platen publiekelijk wordt verbrand. Zowel muzikanten als dj’s hebben genoeg van de overkill aan discomuziek. Met als gevolg dat de Bee Gees zich in de luwte begeven. Als de Bee Gees eind jaren 80 terugkeren, scoren zij met 'You Win Again'.

'Het Beste Van'... de Bee Gees, zondag 21 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.