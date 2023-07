Heroïsche daden van homoseksuele verzetsstrijders in WOII in 'KRO-NCRV 2Doc: Willem en Frieda'

Beeldend kunstenaar Willem Arondeus en celliste Frieda Belinfante leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland een openlijk homoseksueel leven.

In 'KRO-NCRV 2Doc: Willem en Frieda' reconstrueert schrijver-presentator Stephen Fry het ongelooflijke, waargebeurde verhaal van een groep buitenbeentjes, die één van de meest gedurfde en verstrekkende sabotagedaden uit de geschiedenis van het Nederlandse verzet pleegde.

Met deze documentaire toont KRO-NCRV vanuit de historie de strijd voor rechten van de LHBTIQ+ gemeenschap en de kracht van individuen om maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Strijd voor Joden en de LHBTIQ+ gemeenschap in WOII

Willem en Frieda leren elkaar kennen in het verzet en vervalsen identiteitspapieren voor Joden en redden talloze levens. Als de Duitsers de valse papieren beginnen te controleren aan de hand van echte dossiers, bedenken ze een gewaagd plan: een bomaanslag op het Bevolkingsregister in Amsterdam. Met nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal en intieme interviews met mensen wier leven werd geïnspireerd door de moed van het tweetal vertelt Stepen Fry het ongelooflijke verhaal van het homoseksuele duo.

Stephen Fry: 'Ik had eerlijk gezegd nog nooit van Willem Arondeus of Frieda Belinfante gehoord. Hun leven als openlijk homoseksueel in de jaren 1930 was al opmerkelijk genoeg, maar toen de nazi's eenmaal Nederland binnenvielen, vonden ze in zichzelf een diepe moed en vastberadenheid die door de jaren heen nog steeds inspirerend is. Het is een vraag die ik mezelf vaak stel: hoe zou ik reageren op de bezetting van mijn land? Zou ik vechten voor vrijheid of me terugtrekken en uit de problemen blijven? Ik denk dat de wereld herinnerd moet worden aan Willem en Frieda, gewone mensen die buitengewone innerlijke krachten vonden.'

Na de brand in het Bevolkingsregister werd Willem samen met zijn kameraden opgepakt en in 1943 door een Duits vuurpeloton geëxecuteerd. Verzetsstrijder Frieda Belinfante wist te ontsnappen naar Californië in de VS, waar ze een gevierd muzikante werd.

Willem en Frieda werd geproduceerd en geregisseerd door Emmy-winnaar John Hay, geschreven door Rik Carmichael en geproduceerd door Julian Scott.

'2Doc: Willem en Frieda' wordt op dinsdag 1 augustus om 23.10 uur uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2, in de week van Queer en Gay Pride Amsterdam.