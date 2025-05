Herdenking op 4 mei: tweevoudig Oscarwinnaar 'The Zone of Interest' in première op Film1

Op zondag 4 mei, de Nationale Herdenking, brengen Film1, FilmBox en CANAL+ indringende programmering om stil te staan bij de harde realiteit van de Tweede Wereldoorlog.

Film1 vertoont vijf aangrijpende films die elk een ander perspectief op de Holocaust bieden. Om 20.02 uur is op Film1 Premiere de beklemmende film 'The Zone of Interest' voor het eerst op de Nederlandse tv te zien. Met onder andere twee Oscars, vijf Oscarnominaties én de Grand Prix in Cannes werd het drama van regisseur Jonathan Glazer wereldwijd geprezen. Zender FilmBox draagt direct na de herdenking bij met de verfilming van het beroemde boek Oorlogswinter. Bij streamingdienst CANAL+ zijn 'Zwartboek', 'Süskind' en de dramaserie 'Rogue Heroes' te zien.

'The Zone of Interest' om 20.02 uur op Film1 Premiere

Met Oscars voor Beste Internationale Film en Beste Geluid is 'The Zone of Interest' een indringend verhaal over het dagelijks leven van kampcommandant Rudolf Höss en zijn gezin. Terwijl de gruwelen van Auschwitz zich vlak naast hun tuin afspelen, woont de familie Höss met hun kleine kinderen in een schijnbaar idyllische wereld. Met sterke hoofdrollen van Sandra Hüller en Christian Friedel toont de film op confronterende wijze hoe onverschilligheid en normalisering van kwaad kunnen bestaan binnen een ogenschijnlijk gewoon gezinsleven.

Programmering op 4 mei vanaf 16.20 uur op Film1 Premiere

De programmering bij Film1 gaat van start om 16.20 uur met 'Resistance', een waargebeurd verhaal over de jonge jaren van Marcel Marceau, die talloze Joodse weeskinderen hielp te ontsnappen. Daarna om 18.20 uur volgt 'Mijn beste vriendin Anne Frank', waarin het verhaal van Anne verteld wordt door de ogen van haar jeugdvriendin Hannah. Na de twee minuten stilte op Film1 begint om 20.02 uur 'The Zone of Interest'. Dat wordt vervolgd om 21.45 uur met 'Grenzeloos Verraad' over Nederlandse collaborateurs en om 23.10 uur de duistere oorlogsthriller 'Burial'.

Film1 Premiere

'Resistance' – zondag 4 mei om 16.20 uur

Het waargebeurde verhaal van de legendarische Franse mimespeler Marcel Marceau, die tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse weeskinderen hielp ontsnappen aan de nazi’s.

'Mijn Beste Vriendin Anne Frank' – zondag 4 mei om 18.20 uur

Gebaseerd op het levensverhaal van Hannah Goslar, de beste vriendin van Anne Frank. De film toont hun jeugd in Amsterdam, hun hartverscheurende hereniging in kamp Bergen-Belsen, en de blijvende impact van vriendschap in tijden van oorlog.

'Zone of Interest' – zondag 4 mei om 20.02 uur

Het drama volgt het leven van een kampcommandant (Christian Friedel) en zijn vrouw (Sandra Hüller), die in een villa direct naast Auschwitz een paradijs proberen te creëren voor hun gezin.

'Grenzeloos Verraad' – zondag 4 mei om 21.45 uur

Het boerengezin Wesseling biedt tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan meerdere Joodse gezinnen, totdat ze op een dag gedwongen worden om een groep Duitse soldaten te ontvangen.

'Burial' – zondag 4 mei om 23.10 uur

In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog krijgt een eenheid Sovjetsoldaten de geheime opdracht het lichaam van Adolf Hitler naar Stalin te brengen. Wat volgt is een tocht door vijandelijk gebied met onderlinge spanningen en een groeiend gevoel van paranoia.

FilmBox

'Oorlogswinter' - Zondag 4 mei om 20.02 uur

Het beroemde gelijknamige boek van Jan Terlouw kreeg een vertolking onder regie van Martin Koolhoven (Brimstone). Een vijftienjarige Nederlandse jongen kan niet wachten om in verzet te komen en helpt een gewonde Engelse piloot in de meedogenloze winter van 1944-1945. De film won een Gouden Film, drie Gouden Kalveren en drie Rembrandt Awards.

Stream bij CANAL+

'Zwartboek'

Nederlandse oorlogsfilm van regisseur Paul Verhoeven. Het verhaal volgt de Joodse Rachel Stein, die na een aanval op haar onderduikadres haar familie verliest en zich aansluit bij het verzet.

'Süskind'

In het door de nazi's bezette Amsterdam besluit de Joodse Walter Süskind handjeklap met de SS te spelen. Het is een levensgevaar spel, waarmee hij honderden kinderen redt van transport naar de concentratiekampen.

'Rogue Heroes'

Historische dramaserie van Steven Knight ('Peaky Blinders') over eigenzinnige Britse militairen in de Noord-Afrikaanse woestijn, die de beste speciale eenheid van de wereld vormden in de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog.