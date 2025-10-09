Henk ten Cate is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Midden in een interlandweek is oud-voetballer en -trainer Henk ten Cate te gast in de kapsalon van Eus. Bondscoach mocht hij om onduidelijke redenen niet worden, maar als trainer van onder andere Vitesse, NAC en Ajax boekte hij successen.

Ook was hij zeer succesvol assistent-trainer bij Barcelona en Chelsea. Twee jaar geleden verraste de Amsterdammer door op te duiken als acteur in de misdaadserie Sleepers. Eus en Ten Cate delen niet alleen liefde voor het voetbal, maar ook voor de club Go Ahead Eagles uit Deventer. Samen blikken ze terug op de voetbalcarrière van Ten Cate en over zijn ervaringen als acteur.

'De Geknipte Gast', vrijdag 10 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.