Henk ten Cate is vrijdag 'De Geknipte Gast'

donderdag 9 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Midden in een interlandweek is oud-voetballer en -trainer Henk ten Cate te gast in de kapsalon van Eus. Bondscoach mocht hij om onduidelijke redenen niet worden, maar als trainer van onder andere Vitesse, NAC en Ajax boekte hij successen.

Ook was hij zeer succesvol assistent-trainer bij Barcelona en Chelsea. Twee jaar geleden verraste de Amsterdammer door op te duiken als acteur in de misdaadserie Sleepers. Eus en Ten Cate delen niet alleen liefde voor het voetbal, maar ook voor de club Go Ahead Eagles uit Deventer. Samen blikken ze terug op de voetbalcarrière van Ten Cate en over zijn ervaringen als acteur.


'De Geknipte Gast', vrijdag 10 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 10 oktober 2025 om 21u05  »
NPO 2
Eus ontvangt Henk ten Cate. Ze praten over zijn voetbalcarrière, succesjaren bij topclubs, rol in de misdaadserie Sleepers en hun gezamenlijke liefde voor Go Ahead Eagles.
Vrijdag 17 oktober 2025 om 21u00  »
NPO 2
Cabratier, filosoof en schrijver Tim Fransen toert inmiddels alweer tien jaar met succes. Bij Eus spreekt hij over burgerschap, crisistijd en hoe we hoop kunnen behouden in sombere tijden.

