Heimwee en vermoeidheid slaan toe in 'Au Pairs'

Foto: BNNVARA - © Skyhigh TV 2023

Nu de au pairs een paar maanden in New York zijn, begint de adrenaline plaats te maken voor vermoeidheid en heimwee. Ook bij Bram loopt de emmer langzamerhand over. Hij neemt een moeilijk besluit.

Maar hoe moet hij dit vertellen aan zijn nietsvermoedende gastouders? Ook Anne vecht tegen het gemis van haar familie en vrienden. Ze besluit de andere au pairs mee te nemen naar een bijzonder uitje als afleiding.

'Au Pairs', dinsdag 25 juli om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.