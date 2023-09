Heel wat AVROTROS-jeugdprogramma's starten dit weekend weer

September is begonnen en dat betekent dat er ook weer een hel nieuwe lading jeugdprogramma's klaar staat. AVROTROS brengt op NPO Zapp een mix van klassiekers en nieuwe formats. Dit is alvast het programma voor zaterdag.

'Het feest van Zappelin'

Vanaf 2 september om 07.20 uur op NPO Zappelin

Fenna en haar Zappelin-vrienden zingen, dansen, kletsen, yogaën en gaan op speurtocht in het bos in dit zomerse festivalprogramma. Yogajuf Roos, Juvat Westendorp en natuurlijk postbode Bert en buurvrouw Rian zijn weer van de partij.

'De Matties'

Vanaf 2 september om 08.30 uur op NPO Zapp

Vanuit zijn slaapkamer presenteert Lavezzi Rutjes de kennisquiz. Hij krijgt hierbij hulp van zijn nieuwe zelfgeknutselde robot: Robozzi 2.0. Bereid je voor op de test vol spannende vragen en grappige weetjes en kom erachter hoeveel je weet over bijvoorbeeld reptielen, speelgoed, het menselijk lichaam en games.

'Zappsport Battle'

Vanaf 2 september om 08.40 uur op NPO Zapp

Kindersportprogramma. Ron Boszhard en Britt Dekker laten kinderen kennis maken met verschillende soorten sporten. Ron en Britt stellen een team van kinderen samen en krijgen hulp van diverse topsporters. Ouders en leraren verzamelen hun moed om tegen een team van kinderen te battelen. Het Oranje team van Ron en het Blauwe team van Britt strijden na een korte training tegen elkaar tijdens de allesbeslissende battle. Welk team gaat met de overwinning en de Zappsport trofee naar huis?

'Zapp Kids Top 20'

Vanaf 2 september om 10.15 uur op NPO Zapp

Muziekprogramma voor kinderen, gepresenteerd door Stefania Liberakakis. De top 20 is gebaseerd op een unieke hitlijst die kinderen (van 6 tot 12 jaar) zelf samenstellen door te stemmen via de website.

NIEUW | 'Extreme Karaoke'

Vanaf 2 september om 18.05 uur op NPO Zapp

Kinderen tussen de tien en dertien jaar gaan, onder leiding van presentator Niek Roozen, de strijd aan door te zingen onder extreme omstandigheden. Niek doet er alles aan om hen tijdens hun opmerkelijke optredens af te leiden. Lukt het om goed te blijven zingen terwijl je wordt afgevuurd in een attractie, door de lucht vliegt in een stuntvliegtuig, loopings maakt in een achtbaan of met 80 km per uur op een speedboot zit? Niek verwelkomt op een steeds wisselende locatie de kandidaten en een gastjurylid die de kandidaten beoordeelt. Wie het beste blijft doorzingen, wint!