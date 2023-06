Hayu biedt zinderende series deze zomer

Gastheer Andy Cohen wordt bijgestaan door Lisa Vanderpump en Ariana Madix, James Kennedy, Katie Maloney, Lala Kent, Tom Sandoval en Tom Schwartz. Zij blikken terug op de grootste momenten van het seizoen en onthullen de waarheid achter het schokkende schandaal dat de vriendengroep op zijn kop zette.

Raquel Leviss en Scheana Shay sluiten zich apart aan bij de groep om hun kant van het verhaal te delen. Ally Lewber is ook van de partij.

Aansluitend op alle drie de reünies streamt Hayu vanaf 15 juni een aflevering van 'Secrets Revealed' met extra dramatische en schandalige momenten achter de affaire die alles op zijn kop zette. Hayu zal ook exclusief de 'Vanderpump Rules: Pumped Up Edition' streamen, een unieke uitgebreide versie van de drie reünie-afleveringen en een supergrote versie van 'Secrets Revealed'. Deze ongecensureerde uitgebreide versies bevatten extra nooit eerder vertoonde beelden.

'The Real Housewives of Orange County'

Seizoen 17 - Elke donderdag nieuwe afleveringen

'The Real Housewives of Orange County' keert terug met nieuwe energie, sappig drama en eindeloos plezier. Tamra Judge maakt haar triomfantelijke terugkeer naar de franchise om de boel op te schudden en zich aan te sluiten bij de huisvrouw veteranen Shannon Storms Beador, Heather Dubrow, Gina Kirschenheiter en Emily Simpson.

De nieuwe huisvrouw Jennifer Pedranti wordt via haar vriendin Tamra aan de dames voorgesteld en vindt al snel haar draai in de groep. Taylor Armstrong, 'The Real Housewives of Beverly Hills'-veteraan, is geen onbekende in de serie en de eerste huisvrouw die van stad wisselt als ze zich als vriendin bij de OC-dames voegt.

'The Real Housewives of New York City'

Seizoen 14 - Nieuw seizoen begint maandag 17 juli

Het aankomende seizoen volgt een geheel nieuwe groep van zes dynamische vrouwen die in dezelfde sociale kringen verkeren en floreren in een van de meest diverse en levendige steden ter wereld. Sai De Silva is een Afro-Latijnse Amerikaanse, geboren en getogen in New York. Ze is de creatief directeur van Scout the City, wat begon als een blog en al snel uitgroeide tot een online lifestylebestemming. Ubah Hassan is een Somalisch model en filantroop die naar New York verhuisde en er haar thuis van maakte. Ubah is ook ondernemer en de oprichter van UBAHHOT, een bedrijf in hete sauzen dat ze vanuit nul heeft opgebouwd.

Erin Dana Lichy is een grappige, zelfverzekerde en openhartige New Yorker, opgegroeid in Manhattan als een van de vijf kinderen in een hecht Israëlisch gezin. Erin is een geboren doorzetter, werd op haar 19e makelaar en is eigenaar van haar eigen woningrenovatie- en ontwerpbureau Homegirl. Jenna Lyons is voormalig president en uitvoerend creatief directeur van J.Crew Group en is nu medeoprichter en CEO van het direct-to-consumer beautymerk LoveSeen. Jessel Taank is een extraverte en onvoorwaardelijke fashion publicist en merkconsultant, die bekend staat om het denken buiten de gebaande paden. Brynn Whitfield is een merkmarketing- en communicatieprofessional. Brynn is een brutale 'trophy wife in opleiding' en heeft een voorliefde voor interieurdesign, mode en het organiseren van etentjes vanuit haar (kleine maar indrukwekkende) appartement in West Village.

'Luann and Sonja: Welcome to Crappie Lake'

Seizoen 1 - Nieuwe serie in juli



Het stadsbestuur van Benton verrast de inwoners door 'Real Housewives' iconen Luann de Lesseps en Sonja Morgan uit te nodigen om te helpen met het opknappen van hun kleine stadje.

Het is voor iedereen een hele ervaring, vooral wanneer de twee uit Manhattan inchecken in het plaatselijke motel. De burgemeester laat er geen gras over groeien en Luann en Sonja realiseren zich al snel dat ze heel wat werk te verzetten hebben. Of ze nu met hun blote handen op zoek gaan naar de beroemde crappie vissen in het meer of wat aanmodderen met monstertrucks, één ding is zeker: Luann en Sonja aan het roer en uit hun element staat garant voor veel hilariteit.

'The Real Housewives of Atlanta'

Seizoen 15 - Elke maandag nieuwe afleveringen

Kandi heeft haar zinnen gezet op een EGOT-status als tweevoudig Broadway-producer, actrice, zangeres en nu ook podcasthost. Kenya staat in ‘full boss’ modus. Shereé voelt zich weer sterk nadat ze publiekelijk vernederd werd toen haar laatste relatie niet liep zoals gepland. Drew tilt haar muziekcarrière naar een hoger niveau door haar eerste album uit te brengen. Terwijl ze werkt aan haar acteer- en muziekcarrière, werkt ze ook aan haar relatie met haar man Ralph.

Terwijl Marlo haar rol als 'Munty' (mom/auntie) blijft vervullen, werkt ze samen met een levenscoach terwijl ze tieners opvoedt die klaar zijn voor zomerbaantjes en rijlessen. Sanya, die terugkeert voor haar tweede seizoen, is niet van plan het rustiger aan te doen en heeft haar zinnen gezet op het uitbreiden van haar bedrijf en gezin. Vriendin Monyetta is weer van de partij als koppelaarster wanneer ze Kenya voorstelt aan een potentiele nieuwe liefde. Courtney - een succesvolle merkmarketingexpert en juwelenontwerpster - sluit zich ook aan als vriendin.

'Below Deck Sailing Yacht'

Seizoen 10 - Nieuwe afleveringen elke dinsdag

Kapitein Glenn en zijn team Daisy Kelliher, Gary King en Colin MacRae maken hun comeback en hervatten hun verantwoordelijkheden aan boord van Parsifal III. Samen met nieuwe, dynamische bemanningsleden zetten ze koers naar Sardinië, Italië. Kapitein Glenn beseft dat zijn relaxte leiderschapsstijl het zijn bemanning te comfortabel heeft gemaakt en houdt een kwaliteitscontrole bij het interieur team, tot groot ongenoegen van Daisy. In de kombuis maken Chef Ileisha’s kookkunsten indruk op de gasten, maar haar besluiteloosheid en afhankelijkheid leiden tot tijdmanagementproblemen tussen de gangen, waardoor ze in de problemen komt.

Aan dek botsen sterke persoonlijkheden in een machtsstrijd wat resultaat in een bijna-muiterij als Gary in conflict komt met de nieuwe overmoedige matroos, Chase. Twee overlappende liefdesdriehoeken maken de dynamiek aan boord nog ingewikkelder, en een schokkende affaire brengt de vriendschap tussen Colin, Daisy en Gary in gevaar. Met een bijna-botsing, een brand, opstand van de bemanning, een gruwelijke verwonding van een gast en twee motorstoringen die mogelijk het einde van het seizoen betekenen, is dit het heftigste en meest onvoorspelbare seizoen tot nu toe van 'Below Deck Sailing Yacht'.