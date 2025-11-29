'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'

Hartverwarmende programmering TV5MONDE in december

zaterdag 29 november 2025

Een nieuwe productie, spannende series, hartverwarmende documentaires en ontroerende films over autisme, de decembermaand draait simpelweg om samen mooie momenten delen.

Documentaires


Docu: 'Notre-Dame réssurection' (Nederlands ondertiteld)
Maandag 15 december om 21.00 uur

Na de brand op 15 april 2019 opende de kathedraal Notre-Dame in Parijs zijn deuren weer op 7 december 2024. Vijf jaar lang heeft zich een uniek menselijk en technisch project afgespeeld in dit religieuze gebouw. Een kijkje bij de immense restauratiewerkzaamheden, samen met de ambachtslieden die uitzonderlijke expertise bezitten.

Regie: Xavier Lefebvre (Frankrijk, 2024)

Docu: 'Bourvil, le rire et la tendresse' (Nederlands ondertiteld)
Maandag 22 december om 21.00 uur (deel 1+2)

Kan iemand een vedette worden zonder een 'grote mond' te hebben? Zeker. Bourvil (1917-1970), wiens echte naam André Raimbourg is, bewijst het. Als autodidactisch artiest, afkomstig uit een bescheiden familie, voelt hij al van jongs af de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het podium. Liedjes, operette, theater, cinema, sketches... en het onvergetelijke duo dat hij vormde met Louis de Funès. Een terugblik op zijn carrière.

Regie: Thierry Bellaïche, Jacques Pessis (Frankrijk, 2023)

Entertainment: 'Le meilleur dessert de Noël' (Nederlands ondertiteld)
Donderdag 25 december om 10.15 uur

Een betoverende en smakelijke sfeer in het kasteel van Breteuil, in de Chevreuse-vallei. Patisserieliefhebbers strijden om de prijs voor het beste kerstdessert.

Presentatie: Alex Vizorek

Nieuwe productie: Afrikaanse ondernemers gaan de strijd met elkaar aan

Entertainment: 'Les nouveaux boss' (Nederlands ondertiteld)
Elke zaterdag om 23.00 uur (vanaf 6 december)

De allereerste pan-Afrikaanse wedstrijd voor ondernemers op televisie. Gedurende acht weken worden zestien kandidaten uit heel Afrika begeleid door vier uitzonderlijke mentoren bij het ontwikkelen van hun project. Er zullen ook experts aanwezig zijn om over hun ervaringen te vertellen, waaronder wereldkampioen Teddy Riner. De tien finalisten krijgen de kans om een panel van internationale investeerders te overtuigen.

Cinema

Film: 'En tongs au pied de l'Himalaya' (Nederlands ondertiteld)
Zondag 7 december om 21.00 uur
Herh: 9 december om 14.00 uur

De zesjarige Andréa heeft een stoornis in het autistisch spectrum. Dit jaar begint hij in groep 2, een cruciaal jaar dat zal bepalen of hij op school kan blijven. Voor Pauline, zijn moeder, staat er veel op het spel. Bovendien is zij onlangs gescheiden en heeft geen vast inkomen, waardoor ze moeite heeft haar eigen balans te vinden...

Regie: John Wax (Frankrijk, 2024)
Onderscheidingen: geselecteerd op het Festival du film francophone van Angoulême (Frankrijk, 2024)

Docufilm: 'Pénélope mon amour'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 14 december om 21.00 uur
Herh: 16 december om 14.00 uur

Achttien jaar lang filmt actrice Claire Doyon haar dochter Pénélope die een autismespectrumstoornis heeft. Na de schok van de diagnose gaat de moeder de strijd aan met de ziekte en probeert ze verschillende behandelingen uit. Tot de dag waarop ze haar obsessie voor genezing los kan laten...

Regie: Claire Doyon (Frankrijk, 2021)
Onderscheidingen: Prix Renaud Victor, Prix Georges de Beauregard national (FID Marseille 2021)

Series

Serie: 'L'art du crime' (Nederlands ondertiteld)
Elke dinsdag om 21.00 uur (vanaf 23 december)

Antoine Verlay, een intuïtieve, koppige politieagent en Florence Chassagne, beroemd kunsthistorica, kunnen elkaar niet meer missen ... om de enquêtes op te lossen. Liefde en misdaadenquêtes in de kunstwereld gaan een nieuw seizoen in! Seizoen 8 om precies te zijn.


De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:00
    First dates
    06:00
    In bed met Olly
  • 21:05
    Sambre
    08:00
    Herfstbeelden
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:35
    Oppenheimer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    H4Z4RD
    00:35
    Phrogging: Hider in My House
  • 20:35
    Minions: The Rise of Gru
    01:40
    Geen uitzending
  • 20:35
    All New Traffic Cops
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Time for Him to Come Home for Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:55
    Home Improvement
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:00
    James de musical
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 20:20
    NCIS
    01:35
    Criminal Minds
  • 20:30
    Guy Ritchie's The Covenant
  • 20:35
    Patti Stanger: The Matchmaker
    06:45
    Het Weekmenu
  • 20:30
    Interview With a Killer
    06:50
    Cold Case
  • 20:59
    Fleet TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:02
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Bon Appetit
    01:10
    Guten Appetit
  • 21:00
    Ripper Street
    01:45
    Midsomer Murders
  • 21:00
    The Descendants
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 20:30
    Wie is de Mol? 25 jaar
    02:24
    EenVandaag
  • 20:40
    Sterren op het doek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 21:05
    Protection
    06:55
    Interstellar Ella