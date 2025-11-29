Hartverwarmende programmering TV5MONDE in december

Een nieuwe productie, spannende series, hartverwarmende documentaires en ontroerende films over autisme, de decembermaand draait simpelweg om samen mooie momenten delen.

Documentaires

Docu: 'Notre-Dame réssurection' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 15 december om 21.00 uur

Na de brand op 15 april 2019 opende de kathedraal Notre-Dame in Parijs zijn deuren weer op 7 december 2024. Vijf jaar lang heeft zich een uniek menselijk en technisch project afgespeeld in dit religieuze gebouw. Een kijkje bij de immense restauratiewerkzaamheden, samen met de ambachtslieden die uitzonderlijke expertise bezitten.

Regie: Xavier Lefebvre (Frankrijk, 2024)

Docu: 'Bourvil, le rire et la tendresse' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 22 december om 21.00 uur (deel 1+2)

Kan iemand een vedette worden zonder een 'grote mond' te hebben? Zeker. Bourvil (1917-1970), wiens echte naam André Raimbourg is, bewijst het. Als autodidactisch artiest, afkomstig uit een bescheiden familie, voelt hij al van jongs af de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het podium. Liedjes, operette, theater, cinema, sketches... en het onvergetelijke duo dat hij vormde met Louis de Funès. Een terugblik op zijn carrière.

Regie: Thierry Bellaïche, Jacques Pessis (Frankrijk, 2023)

Entertainment: 'Le meilleur dessert de Noël' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 25 december om 10.15 uur

Een betoverende en smakelijke sfeer in het kasteel van Breteuil, in de Chevreuse-vallei. Patisserieliefhebbers strijden om de prijs voor het beste kerstdessert.

Presentatie: Alex Vizorek

Nieuwe productie: Afrikaanse ondernemers gaan de strijd met elkaar aan

Entertainment: 'Les nouveaux boss' (Nederlands ondertiteld)

Elke zaterdag om 23.00 uur (vanaf 6 december)

De allereerste pan-Afrikaanse wedstrijd voor ondernemers op televisie. Gedurende acht weken worden zestien kandidaten uit heel Afrika begeleid door vier uitzonderlijke mentoren bij het ontwikkelen van hun project. Er zullen ook experts aanwezig zijn om over hun ervaringen te vertellen, waaronder wereldkampioen Teddy Riner. De tien finalisten krijgen de kans om een panel van internationale investeerders te overtuigen.

Cinema

Film: 'En tongs au pied de l'Himalaya' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 7 december om 21.00 uur

Herh: 9 december om 14.00 uur

De zesjarige Andréa heeft een stoornis in het autistisch spectrum. Dit jaar begint hij in groep 2, een cruciaal jaar dat zal bepalen of hij op school kan blijven. Voor Pauline, zijn moeder, staat er veel op het spel. Bovendien is zij onlangs gescheiden en heeft geen vast inkomen, waardoor ze moeite heeft haar eigen balans te vinden...

Regie: John Wax (Frankrijk, 2024)

Onderscheidingen: geselecteerd op het Festival du film francophone van Angoulême (Frankrijk, 2024)

Docufilm: 'Pénélope mon amour'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 14 december om 21.00 uur

Herh: 16 december om 14.00 uur

Achttien jaar lang filmt actrice Claire Doyon haar dochter Pénélope die een autismespectrumstoornis heeft. Na de schok van de diagnose gaat de moeder de strijd aan met de ziekte en probeert ze verschillende behandelingen uit. Tot de dag waarop ze haar obsessie voor genezing los kan laten...

Regie: Claire Doyon (Frankrijk, 2021)

Onderscheidingen: Prix Renaud Victor, Prix Georges de Beauregard national (FID Marseille 2021)

Series

Serie: 'L'art du crime' (Nederlands ondertiteld)

Elke dinsdag om 21.00 uur (vanaf 23 december)

Antoine Verlay, een intuïtieve, koppige politieagent en Florence Chassagne, beroemd kunsthistorica, kunnen elkaar niet meer missen ... om de enquêtes op te lossen. Liefde en misdaadenquêtes in de kunstwereld gaan een nieuw seizoen in! Seizoen 8 om precies te zijn.