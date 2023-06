Hans Wiegel in 'Recht van Spreken' bij MAX

'De maatschappij er een beetjes netjes laten uitzien en kansen bieden aan de mensen die er wonen.' Dat moet volgens Hans Wiegel het doel zijn van de politiek.

In het MAX-programma 'Recht van Spreken' blikt hij met Elles de Bruin terug op zijn werk en leven. De 81-jarige oud-politicus en bestuurder is broos na een herseninfarct in 2019. Na een leven lang in de publiciteit, leeft hij nu in ‘betrekkelijke anonimiteit’. En dat bevalt hem goed.

Hij noemde zichzelf ooit ‘de beste premier die Nederland nooit gehad heeft’. Halverwege de jaren 60 duikt de jonge Wiegel op in de landelijke politiek. Hij blijkt een talentvol en kleurrijk politicus. Binnen vijf jaar schopt hij het van jongste Kamerlid tot succesvol VVD-leider. Hij weet de gewone man aan te spreken, ‘de mensen in het land’. Tien jaar na zijn komst naar het Binnenhof is hij vicepremier. 'Wiegel heeft de VVD groot gemaakt', zegt premier Mark Rutte in 'Recht van Spreken'. 'Hij heeft mij geleerd dat je met allerlei grote thema’s als klimaat en internationale ontwikkelingen bezig mag zijn, maar dat het er in de kern om gaat dat de hele normale mensen met normale banen zich beschermd voelen', aldus Rutte.

Bemoeien

Ook na zijn vertrek uit de politiek begin jaren tachtig, blijft Wiegel zich met de landelijke politiek bemoeien. Tot ergernis van zijn Haagse opvolgers. ‘Het orakel uit Friesland’, werd zijn bijnaam. Oud-politiek journalist Jan Tromp noemt het in 'Recht van Spreken' 'karakterdwang' van Wiegel: 'Hij wilde erbij blijven horen en meetellen. En dat kreeg iets tragisch.' Wiegel zelf zegt: 'Ik wilde mijn grote invloed in de partij en de politiek niet loslaten.'

Tegenslagen

In zijn persoonlijke leven krijgt Wiegel grote tegenslagen te verwerken. In 1980 verongelukt zijn vrouw Jacqueline, een lot dat ook zijn tweede vrouw Marianne 25 jaar later zou treffen. Gevraagd naar hoe hij die drama’s in zijn leven kon doorstaan, zegt Wiegel: 'Tanden op elkaar en doorgaan.' Een houding die zijn kinderen Eric en Marieke beamen in 'Recht van Spreken': 'Je moet door' was een gevleugelde uitspraak van hem.'

'Recht van Spreken', donderdag 22 juni om 20.30 uur bij MAX op NPO 2.