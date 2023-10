Hans Dorrestijn staat centraal in nieuwe aflevering 'TV Monument'

Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn heeft de hoofdrol in een nieuwe aflevering van 'TV Monument'. Deze aflevering is opgenomen voor het overlijden van Han Peekel in december 2022.

Han sprak Hans over zijn leven, zijn jeugd en zijn ervaringen in het theater.

In 1975 begint Hans Dorrestijn aan zijn reis door de wereld van schrijven en theater. In 'TV Monument' vertelt hij over zijn ervaringen met de liefde en de verschillende kanten van theater: 'Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat mensen na afloop razend enthousiast waren en dat ik heel gelukkig was. Maar ik heb het ook meegemaakt dat hele zalen, ook na 20 jaar, gewoon zo naar me zaten te kijken van: wat staat die man nou in hemelsnaam te doen?'

Het keerpunt in de carrière van Hans komt als hij bij het schrijverscollectief zit en daarna besluit het theater in te gaan. Doordat zijn teksten worden gebruikt door bekendheden, zoals zanger Herman van Veen en cabaretière Adèle Bloemendaal, krijgt Hans een groter podium.

Hans Dorrestijn is volgens velen een inspiratiebron, omdat hij treurnis en moeilijkheden kan omtoveren tot een lach. Ook Johan Goossens vertelt over zijn ervaringen met Hans, als mens, maar ook als collega cabaretier. Kortom, Hans laat zien hoe humor een medicijn kan zijn voor angst, pijn en onzekerheden.

Naast zijn passie voor theater, heeft Hans eveneens een passie voor de natuur, met name voor vogels. Hij vertelt hoe hij deze vrij recente hobby heeft ontdekt.

Over 'TV Monument'

TV-chroniqueur Han Peekel sprak verschillende grote televisiepersoonlijkheden in 'TV Monument'. Hij besprak de carrières en levensverhalen van schrijvers, cabaretiers, acteurs en presentatoren.

'TV Monument met Hans Dorrestijn', zondag 15 oktober om 18.10 uur bij MAX op NPO 1.