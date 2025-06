'Half Moon': documentaire over Kinan Azmeh nu op tv

Voor de virtuoze Syrische componist en klarinettist Kinan Azmeh (1976) is het musiceren meer dan kunst; het is een daad van vrijheid en een manier om zijn Syrische identiteit levend te houden.

'Half Moon', de nieuwste documentaire van regisseur Frank Scheffer, verbeeldt Kinans muzikale zoektocht naar een thuis en de verbindende kracht van muziek. Want wat betekent kunst nog in tijden van oorlog? In hoeverre kan muziek een antwoord bieden op geweld? 'Half Moon' ging in januari 2025 in première op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en is nu te zien in 'Het Uur van de Wolf' van de NTR, op dinsdag 17 juni om 22.40 uur op NPO 2.

Hoe meer Kinan door de oorlog afgesneden raakt van zijn thuisland Syrië, des te meer wil hij de traditionele muziek uit de regio waar hij vandaan komt een plaats geven in zijn composities. Voor de ontheemde Kinan is dit de manier om zijn wortels niet te verliezen. In zijn composities, die bewegen tussen Arabische muziek, westerse klassieke muziek en jazz, laat hij zich inspireren door de topartiesten waar hij mee werkt, zoals de wereldberoemde cellist Yo-Yo Ma, de Nederlandse trompettist Eric Vloeimans en de Syrische sopraan Dima Orsho. Met zijn muziek brengt Kinan een dialoog tussen Oost en West tot stand, terwijl hij tegelijkertijd de herinnering aan Damascus, de stad waar hij ooit nog naar hoopt terug te keren, in leven houdt.

Nergens thuis

Kinan voelt zich namelijk nergens helemaal thuis. Niet als hij met zijn klarinet langs grote klassieke concertzalen en operahuizen toert, maar ook niet in New York waar hij woont met zijn vrouw, violist en componist Layale Chaker, en hun zoontje Shammous. Samen met zijn zoontje plant hij daar een boom, net zoals zijn vader dat vele jaren geleden met hem in Damascus deed. ‘Mijn hele leven heb ik gedacht dat we dit in Damascus zouden doen, maar nu hebben we de boom in New York geplant. Het enige waar ik aan kan denken is dat ik wil dat mijn zoon zich overal thuis voelt.’

Fluisteren en schreeuwen

De documentaire 'Half Moon' laat een gepassioneerde componist zien die zijn leven niet door tragedie laat gijzelen, en verhalen vertelt over verlies en hoop. Door soms met zijn klarinet te fluisteren en er soms mee te schreeuwen.

Regisseur: Frank Scheffer

Producent: Selfmade Films

'Half Moon', dinsdag 17 juni om 22.40 uur in 'Het Uur van de Wolf' bij de NTR op NPO 2.