'Half Holland in Crisis': Personeelscrisis

In aflevering drie van 'Half Holland in Crisis' duikt Yora Rienstra in de oorzaken en gevolgen van de personeelscrisis. In het ziekenhuis in Den Bosch legt klinisch geriater Esther Cornegé-Blokland uit dat ze steeds vaker verwaarloosde ouderen ziet binnenkomen op haar afdeling, vanwege tekorten in de thuiszorg.

Zoals patiënt Annie, die herstellende is van een gebroken bekken maar die niet kan doorstromen naar een verpleeghuis. Annie’s mantelzorgers kunnen de zorg thuis niet meer aan en zijn ten einde raad.

Onderzoeker Anna Newen legt uit waarom Nederlandse jongeren vaak hun neus ophalen voor slecht betaalde banen in de zorg en het onderwijs, en welke rol social media daarbij speelt. Verpleegkunde student Nancy is dochter van Ghanese migranten en is zelf geboren in Amsterdam. Ze woont al twintig jaar in Nederland en wil graag aan het werk, maar mag dat niet omdat ze niet wordt erkend als Nederlands staatsburger. Ondertussen vliegen de Waalwijkse ondernemers Stef van Bladel en Michel van den Hoven verplegend personeel in vanuit Indonesië en zien dat als een verdienmodel.

Aannemer Peter Meerman denkt dé oplossing te hebben voor de personeelstekorten in de bouw; een baan én een huis voor jonge bouwvakkers. Self made Tik Tok-influencer Joep Gerla peinst ondertussen niet over een baan in de zorg of de bouw. Hij verdient bakken met geld met de handel in crypto en wordt in de toekomst liever filantroop. Theo neemt het heft in eigen handen tijdens het leggen van zonnepanelen. Hij huurt een jongen zonder versblijfsvergunning in via vluchtelingenwerk.

Yora Rienstra: 'Ik wilde dit programma graag maken omdat we van de ene crisis in de andere vallen. Ik hoor er vaak genoeg experts over praten. Er worden allemaal feiten en cijfers benoemd, regels en wetgeving waar we mee te maken hebben. Allemaal behoorlijk complex en hierdoor bleef het ook ver van mijn bed, terwijl we allemaal met crisis te maken hebben en er ook iets mee moeten. Zoals de klimaatcrisis. Ik ben met dit programma echt een reis door Nederland gaan maken om te zien wie er allemaal met de oorzaken en gevolgen van de crises te maken hebben en hoe ik mezelf ertoe moet verhouden. Door erachter te komen wat de verschillende crisissen inhouden snap ik beter hoe ik onderdeel kan zijn van de oplossing en hoop ook anderen met dit 'rijke' programma te inspireren.'

Over de maker

Yora Rienstra (1981) is cabaretier en programmamaker. Ze studeerde in 2006 af aan de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie. Yora maakte zes theaterprogramma’s en was tot 2019 vaste presentator van het BNNVARA-programma 'Rambam'. In 2021 maakte ze voor de VPRO de documentaire 'Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs'. Nadat ze eerder in persoonlijke verhalen áchter de woningcrisis dook in de VPRO-serie 'Half Holland dakloos' (2022), is de televisiemaker dit voorjaar terug met nog meer crises.

'Half Holland in Crisis' is een coproductie van Human Factor TV en VPRO.

'Half Holland in Crisis: Personeelscrisis', maandag 12 juni om 21.15 uur bij de VPRO op NPO 3.