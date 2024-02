'Groenteman op Zondag' ontvangt Nhung Dam

In 'Groenteman op Zondag' een gesprek met actrice en schrijfster Nhung Dam over haar solovoorstelling 'Nhung geeft zich bloot'.

In de uitzending speelt Nhung ook een van de liedjes uit haar voorstellng.

William Spaaij en Bastiaan Ragas zijn de recensenten van dienst. William Spaaij speelt de rol van Jezus in de nieuwste editie van The Passion en Bastiaan Ragas gaat toeren met zijn voorstelling 'In Gods Naam'. Samen recenseren ze de hitmusical 'Jesus Christ Superstar' en de bioscoopfilm 'The zone of interest.'

In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met Spinvis over zijn vroegste muzikale invloeden. Ook treedt hij op met de huisband van 'Groenteman op Zondag'. Verslaggever Raïsha Zeegelaar gaat langs bij illusionist Christian Farla.

'Groenteman op Zondag', zondag 4 februari om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.