Goedgevulde uitzending van 'Groenteman Op Zondag'

Foto: © BNNVARA 2024

Gijs Groenteman gaat in gesprek met comédienne Lisa Ostermann over haar succesvolle tweede voorstelling 'Makkelijk in de omgang'. In de uitzending speelt Lisa een van de liedjes uit haar voorstelling.

Acteur Rick Paul van Mulligen en zijn broer, hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen zijn de recensenten van dienst. Samen recenseren ze de voorstelling 'Harira!' van komiek Jawad es Soufi en de nieuwe bewerking 'Swan lake' door dansgezelschap 'Introdans'.

In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met muzikant Bertolf over zijn vroegste muzikale invloeden. Ook treedt hij op met de huisband van 'Groenteman Op Zondag'. Verslaggever Raïsha Zeegelaar ging langs bij 'Afrofuturistic Visions', de eerste solotentoonstelling van kunstenaar AiRich. 'Groenteman Op Zondag', zondag 11 februari om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.