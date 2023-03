'Girls Girls Girls': hoe tolerant was Nederland vroeger en nu?

25 jaar geleden kwam de documentaireserie 'Girls Girls Girls' uit, een serie waarin een groep bi-culturele vrouwen gevolgd werd in hun dagelijks leven en in gesprek ging over wat het voor hen betekent om in Nederland op te groeien.

Regisseur Soulaima El Khaldi zag deze documentaireserie als tiener en hun openheid maakte diepe indruk op haar. Voor haar was het aanleiding om vier van deze vrouwen opnieuw op te zoeken en de vraag te stellen: wat is er veranderd, en wat is hetzelfde gebleven? Samen maken ze de balans op in een nieuwe serie 'Girls Girls Girls', die verschijnt op Internationale Vrouwendag – 8 maart – op NPO Start.

Regisseur Soulaima El Khadi: 'Het was destijds uniek om te zien hoe de blik van deze vrouwen op Nederland, centraal stond. Dat was voor mij een verademing. Er werd vrij gesproken over vooroordelen, racisme en de rol van de media. Met de huidige emancipatiegolf in het achterhoofd moest ik er, nu als programmamaker, weer aan denken.'

Ruim 25 jaar na dato blikken Amma Asante (voormalig PvdA gemeenteraadslid), Gülsen Alkan (voormalig advocaat), Marjorie Boston (creative director) en Inge Verton (voormalig politieagent) terug op fragmenten uit de eerste serie, waar ze als jonge vrouwen uitgebreid gevolgd zijn en geven ze een kijkje in hun huidige leven. Hoe tolerant was Nederland in die tijd als je afweek van de norm? Zijn we inmiddels verder gekomen? Hoe was het om een bi-culturele vrouw te zijn in Nederland in de jaren ‘90 en hoe is het anno 2023? In deze zesdelige serie het antwoord.

Soulaima interviewde voor de nieuwe serie ook de huidige generatie bi-culturele vrouwen. De regisseur gunt deze generatie een serie als 'Girls Girls Girls'. 'Een serie zoals 'Girls Girls Girls' ontbreekt in de huidige tijdsgeest terwijl dit broodnodig is. De persoonlijke verhalen van deze vrouwen geven meer inzicht in de achtergrond van identiteitspolitiek dan menig debat en dragen bij aan historisch besef over racisme en vrouwenemancipatie bij bi-culturele vrouwen.'

'Girls Girls Girls' is een samenwerking van NTR en producent MOONDOCS.

'Girls Girls Girls' is vanaf 8 maart te zien op NPO Start.