'Girls Girls Girls': Hoe tolerant is Nederland nu écht?

De afgelopen decennia zijn er talloze debatten over gevoerd, veel rapporten over geschreven en is het oneindig vaak besproken aan de tafels van nationale talkshows. Maar de beste manier om antwoord te vinden op de vraag is kijken naar de praktijk.

Regisseur Soulaima El Khaldi zag in 1998 de serie 'Girls Girls Girls' en was onder de indruk van de openheid waarmee de vrouwen spraken over hun dromen en ambities maar ook over de polarisatie en discriminatie waarmee ze te maken hadden. El Khaldi: 'Het was destijds uniek om te zien hoe de blik van deze vrouwen op Nederland centraal stond. Dat was voor mij een verademing. Met de huidige emancipatiegolf in het achterhoofd moest ik er, nu als programmamaker, weer aan denken.' Vijfentwintig jaar later zoekt ze hen op. Hoe kijken ze nu naar zichzelf en de maatschappij? En hoe staat de jonge generatie bi-culturele vrouwen hier tegenover? Ze maken de balans op in de zesdelige serie 'Girls Girls Girls'.

Aflevering 1 met Amma Asante

Amma Asante is geboren in Ghana en kwam op zesjarige leeftijd naar Nederland. Na haar studie politicologie sluit ze zich aan bij de PvdA en ziet het gebrek aan politieke daadkracht op het gebied van diversiteit door de vingers, omdat ze gelooft in een socialistisch systeem. Hoe kijkt ze hier nu tegenaan?

Aflevering 2 met Gülsen Alkan

Gülsen Alkan startte in 1998 bij een prestigieus advocatenkantoor. Als kind van gastarbeiders een hele prestatie. Vol goede moed begon zij haar carrière en was zij betrokken bij het maatschappelijk debat. Maar met de jaren veranderde haar blik op Nederland en ziet ze het als een schijndemocratie. Hoe komt zij tot deze conclusie?

Aflevering 3 met Marjorie Boston

Marjorie Boston is pionier van het eerste uur als het gaat om inclusief denken. In 1998 startte ze haar eigen theatergezelschap om zo wél inclusieve verhalen te kunnen vertellen. Hoe is het haar de afgelopen 25 jaar vergaan. Is de theaterwereld inclusiever geworden? En hoe kijken haar inmiddels volwassen dochters nu naar Nederland?

Aflevering 4 met Inge Vermont

Inge Verton blikt terug op beelden van toen ze bij de politie zat, waar ze inmiddels is vertrokken omdat de harde hand niet bleek te passen bij haar idealisme. Ze geloofde ooit dat haar sociaal hart invloed zouden kunnen hebben op het beleid. Waarom lukte het niet?

Aflevering 5 De Reünie

Amma, Gülsen, Inge en Marjorie komen na al die jaren weer samen en blikken terug op fragmenten uit de eerste serie, waar ze als jonge vrouwen uitgebreid gevolgd zijn en sprake over hun opvoeding ambities en de Nederlandse maatschappij. Hoe kijken ze hierop terug en hoe tolerant was Nederland toen en nu?

Aflevering 6 Nieuwe Girls

Een nieuwe generatie bi-culturele vrouwen komt aan het woord. Hoe staan zij in de maatschappij? Oumaima, Patrisha en Yến-Nhi kijken naar de beelden van 25 jaar geleden en geven een kijkje in hun eigen leven. Ervaren zij het anders dan de generatie van toen?

'Girls Girls Girls' is een samenwerking van NTR en producent MOONDOCS.

'Girls Girls Girls', vanaf maandag 3 juli om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.