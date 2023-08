'Gevlucht na de Val': verhalen van Afghanen die naar Nederland kwamen

In augustus is het twee jaar geleden dat Afghanistan weer in handen viel van de Taliban. In de serie 'Gevlucht na de Val' spreekt Saber Perzad (contentmaker bij BNNVARA) vijf Afghanen die na de machtsovername naar Nederland zijn gevlucht.

Mensen die in Afghanistan succesvol waren en in de bloei van hun leven stonden. Stuk voor stuk moesten zij alles achterlaten en in Nederland een nieuw leven opbouwen, de taal leren, nieuwe vrienden maken en zich een nieuw land en cultuur eigen maken. Hoe zag hun leven eruit in Afghanistan? Wat waren hun dromen daar? Hoe kwamen zij in Nederland terecht, waar lopen ze nu tegenaan en hoe houden zij zich staande in hun nieuwe thuisland? De bijzondere verhalen van deze personen en hun nieuwe leven staan in groot contrast met hun oude leven in Afghanistan.

In iedere aflevering bezoekt Saber een persoon die na de val van Kabul naar Nederland is gevlucht. Nasir Ahmad Dastgirzada werkte in Afghanistan als programmamaker bij een commerciële omroep. Momenteel is hij in Nederland bezig met een taal- en inburgeringscursus. Mahbob Darabi had jarenlang twee populaire snookerclubs in Kabul en was voorzitter van de Afghaanse snooker-federatie. Nu werkt hij als kok bij een restaurant in Nijmegen. Zahra Jafari werkte als mensenrechtenactiviste in Afghanistan. Ze woont nu nog in een AZC in Rotterdam, in afwachting van haar aanvraag in Nederland. Ze schrijft een boek voor Afghaanse kinderen.

Nematullah Ahmadi was een bekende grimeur en make-up artiest in de Afghaanse theater en filmindustrie. In Nederland is hij bezig met het leren van de Nederlandse taal en doet hij zijn inburgeringscursus. Nilofer Nikpoor Zamani werkte in Afghanistan als fotojournalist. Nu werkt ze bij de Primark in Nijmegen.

Over Saber Perzad

Saber Perzad (31) was in Afghanistan een bekende journalist en televisiepresentator, maar door aanhoudende bedreigingen en aanslagen door de Taliban, moest hij in 2019 zijn land ontvluchten. De Taliban waren het namelijk niet eens met de manier waarop hij verslag deed van de ontwikkelingen in zijn land. Via een journalistenvisum kwam hij in Nederland terecht en mocht hier blijven. Omdat Saber een bekendheid is voor veel Afghanen, wordt hij regelmatig benaderd door mensen die ook gevlucht zijn uit Afghanistan. Saber wilde hier graag iets mee doen. In ’Gevlucht na de Val’ pakt hij zijn oude werk als verslaggever en presentator weer op en spreekt Afghanen die naar Nederland zijn gevlucht. Saber weet als geen ander waar zij het over hebben. Hij heeft dit zelf ook meegemaakt en loopt nog dagelijks tegen dingen aan. Samen kijken ze naar de mooie dingen in hun leven in Nederland en de dromen die zij op dit moment hebben.

De vijfdelige serie ‘Gevlucht na de Val’ is vanaf 29 augustus te zien bij BNNVARA op NPO Start.