Gepest of een luisterend oor? Bel De Kindertelefoon in 'ZappDoc: LUISTER'

Het leven van kinderen kan soms behoorlijk overweldigend zijn. Dat blijkt wel uit de honderden chat- en telefoongesprekken die De Kindertelefoon dagelijks voert met kinderen die op zoek zijn naar een luisterend oor.

Werkelijk alles passeert de revue. Er wordt gebeld over scheiden en over schoppen. Over verhuizen en verliefd zijn. Over zingen en zoenen. Over pizza's, loempia's, katten en cavia’s. In 'KRO-NCRV ZappDoc: LUISTER' komen deze telefoongesprekken samen tot één spannende vertelling.

'LUISTER' wordt uitgezonden in de week tegen pesten. NPO Zapp komt ook dit jaar in actie tegen pesten met 'Stip it: Samen Tegen Iemand Pesten'. Iedereen in Nederland kan laten zien dat hij of zij tegen pesten is door vier stippen op de hand te zetten en die te delen via social media met #stipit en @npozapp. Wordt je gepest? Dan kun je anoniem De Kindertelefoon bellen.

Naast de televisie uitzending is 'LUISTER' opgenomen in lessen van De Kindertelefoon voor basis- en middelbare scholen. Ook wordt de film vertoond tijdens het ontmoetingsprogramma van De Kindertelefoon voor vluchtelingenkinderen.

'LUISTER' is geregisseerd door Astrid Bussink en geproduceerd door Een van de jongens in samenwerking met KRO-NCRV met steun van het NPO-fonds en het CoBO. Eerder won 'LUISTER' de Speciale Juryprijs voor de Jeugddocumentaire op het internationale documentaire festival IDFA.

'ZappDoc: LUISTER', zondag 28 januari om 19.20 uur tijdens de week tegen pesten bij KRO-NCRV op NPO 3.