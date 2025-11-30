Geniet van 'De Faker Feestmaand'

Op het oog lijkt het een doodgewoon gezin maar er klopt iets niet. Een van de gezinsleden is vervangen door een acteur. Maar wie dat is?

Nienke van Dijk, Markie Lucas en Pascal Tan uit het groene team Detectives nemen het op tegen het rode team Party Crew met daarin Esther Mbire, Ayana Voss en Niels Schlimback. Ze gaan langs bij gezinnen tijdens de feestelijke decembermaand om erachter te komen welk gezinslid De Faker is.

In de eerste aflevering bereidt de familie Scheggetman uit Hengelo zich voor op de komst van de Sint en oefent alvast met Pieten gym. Lukt het Nienke van Dijk om De Faker te vinden?

'De Faker Feestmaand', vanaf maandag 1 december om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.