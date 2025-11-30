Geniet van 'De Faker Feestmaand'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
zondag 30 november 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Op het oog lijkt het een doodgewoon gezin maar er klopt iets niet. Een van de gezinsleden is vervangen door een acteur. Maar wie dat is?

Nienke van Dijk, Markie Lucas en Pascal Tan uit het groene team Detectives nemen het op tegen het rode team Party Crew met daarin Esther Mbire, Ayana Voss en Niels Schlimback. Ze gaan langs bij gezinnen tijdens de feestelijke decembermaand om erachter te komen welk gezinslid De Faker is.


In de eerste aflevering bereidt de familie Scheggetman uit Hengelo zich voor op de komst van de Sint en oefent alvast met Pieten gym. Lukt het Nienke van Dijk om De Faker te vinden?

'De Faker Feestmaand', vanaf maandag 1 december om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.


Persbericht AVROTROS
https://www.zapp.nl/
Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

De langverwachte openingsavond. 's Werelds extravagantste kunstliefhebbers verzamelen zich, klaar om surrealisme in goud te veranderen. Maar de avond neemt een onverwachte wending wanneer Magritte de sleutel vindt om het mysterie op te lossen. Of heeft hij nog iets over het hoofd gezien?

'This Is Not a Murder Mystery', om 21.00 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:45
    Sporza: rally
    01:50
    Journaallus
  • 16:15
    Planet Earth III
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 16:30
    Sinterklaas en Koning Kabberdas
    05:15
    Geen uitzending
  • 15:20
    Columbo
    06:55
    De avonturen van Lolly Lolbroek
  • 16:00
    Ramsay's Kitchen Nightmares
  • 15:25
    Mr. Bean's Holiday
  • 16:45
    'Allo 'Allo!
  • 16:15
    Holly's Holiday
  • 16:45
    SOS Piet
    00:10
    Walker, Texas Ranger
  • 16:20
    De Slimste Mens Ter Wereld
    01:55
    De Tafel van de Week
  • 15:55
    C.S.I. New York
    01:00
    Fire Country
  • 16:35
    Two and a Half Men
    01:35
    Evil
  • 15:20
    The Christmas Setup
    02:00
    The Holiday Shift
  • 16:35
    Cold Justice
    06:50
    Cold Case
  • 16:48
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:39
    Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:00
    Bon Appetit
    01:00
    Tot op de Graat
  • 16:20
    Grantchester
    01:00
    London Kills
  • 16:20
    Station 19
    07:00
    Real Girlfriends in Paris
  • 16:20
    NOS Sport: ISU World Tour Shorttrack
    01:36
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 16:25
    Wij kinderen van Suriname
    01:25
    Nieuwsuur
  • 15:35
    Misfit 2
    01:35
    NOS Studio Sport