'Genezende virussen': nieuwe reeks 'Focus' van start

De pandemie heeft laten zien hoeveel ellende een virus kan veroorzaken. Toch zijn er ook wetenschappers die enthousiast zijn over virussen.

In het NTR-wetenschapsprogramma 'Focus' is te zien hoe virussen een wapen zijn in de strijd tegen kanker. Over de hele wereld is er onderzoek gaande om virussen te vinden of te ontwikkelen die kankercellen binnendringen en vernietigen, zo ook in Nederland.

Als gevolg van een virusinfectie wordt de kanker ontdekt door het eigen afweersysteem, dat de zieke cellen gaat opruimen. Het virus is dus vooral een manier om het afweersysteem te trainen. In 'Focus' is te zien dat een patiënte in Liverpool het virus ingespoten krijgt in tumoren in haar lever en dat daarmee haar kanker onder de duim wordt gehouden.

Ondertussen wordt in labs in Rotterdam en Leiden keihard gewerkt om virussen te testen op kankerweefsel om te zien welke virussen de beste leermeesters zijn voor het afweersysteem. Petra Grijzen helpt zoeken naar virussen in de poep van mensapen.

'Genezende virussen' is de eerste aflevering van een nieuwe reeks van 'Focus', gepresenteerd door Petra Grijzen en elke donderdag te zien om 20.55 uur op NPO 2.