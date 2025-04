'Geef om je Hersenen': over de impact van hersenaandoeningen

Meer dan vier miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening en iedere dag komen er meer mensen bij. MAX en de Hersenstichting vragen aandacht voor de enorme impact van hersenaandoeningen op het leven in 'Geef om je Hersenen', gepresenteerd door Martine van Os en Carrie ten Napel.

Onder anderen Erik Scherder, Bert van Leeuwen, Martin Rombouts, Ruben van der Meer en Annemarie en Edwin van der Sar werken mee aan het programma, Jeangu Macrooy treedt op. Schaatster Irene Schouten en acteur Romijn Conen zijn te gast. Romijn wist niet of hij ooit nog zou kunnen praten of bewegen na zijn herseninfarct. Nu, tien jaar later, staat hij weer in het theater met een hele persoonlijke voorstelling.

Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Steeds meer mensen krijgen te maken met een hersenaandoening, zoals dementie, Parkinson, een hersenbloeding, depressie, migraine of hersenletsel na een ongeluk. Een hersenaandoening heeft een ingrijpende impact op het leven van zowel de persoon zelf als de naasten en op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Alzheimer op 54-jarige leeftijd

In 'Geef om je Hersenen' komen meerdere persoonlijke verhalen aan bod. Zoals het verhaal van Marieke. Ze staat volop in het leven en werkt als communicatiemanager als ze op 54-jarige leeftijd de diagnose Alzheimer krijgt. Drie jaar later ziet haar leven er heel anders uit en gaat ze drie keer per week naar een maatschappelijke daginvulling voor mensen met dementie. Neuroloog en onderzoeker Willem de Haan van Amsterdam UMC vertelt over veelbelovend onderzoek om dementie te kunnen vertragen.

Schilderen om niet ziek te zijn

Ook het leven van Jeroen (53) neemt een hele andere wending als hij de diagnose Parkinson krijgt. In korte tijd is hij hard achteruitgegaan. Hij loopt soms met een rollator en ook zijn geheugen laat hem in de steek. Toen hij moest stoppen met werken, is hij gaan schilderen. 'Ik kan dat anderhalf tot twee uur achter elkaar voordat het lijf begint te protesteren, maar in die uurtjes ben ik even niet ziek. Dan ben ik alleen maar bezig met de verf, de penselen en het doek. Het geeft rust in mijn hoofd', vertelt hij.

Over de Hersenstichting

Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Al meer dan dertig jaar legt de stichting verbanden tussen verschillende soorten hersenaandoeningen. Want als je iets leert over de ene aandoening, kan dat ook van betekenis zijn voor een andere. Zo vindt de Hersenstichting steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening helpen mee te doen in de maatschappij.

'Geef om je Hersenen', donderdag 10 april om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.