De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'

'Gedwongen Geloften': indringende BNNVARA documentaire over huwelijksdwang

zondag 29 maart 2026

Gedwongen trouwen, vastzitten in een huwelijk dat niet zelf is gekozen of in het buitenland worden achtergelaten om te worden uitgehuwelijkt. Het klinkt als een probleem dat zich ver van hier afspeelt maar toch belanden ook Nederlandse vrouwen in deze nachtmerrie.

In de ‘NPO Doc: Gedwongen Geloften’ worden aangrijpende en waargebeurde verhalen van uitgehuwde vrouwen en meisjes verteld. In verband met hun veiligheid gebeurt dat door actrices. De meeste verhalen gaan over meisjes die tegen hun wil werden meegenomen naar het buitenland, maar er is ook een verhaal bij uit de orthodox christelijke gemeenschap. Opsluiting, bedreiging en seksueel geweld maken deel uit van hun werkelijkheid. Hulp zoeken blijkt ingewikkeld, ambassades grijpen niet altijd in en familie zwijgt of werkt tegen. Wie beschermt deze vrouwen? En waarom is het zo moeilijk om ze terug naar huis te halen?  


Centraal figuur in deze documentaire is Shirin Musa, ervaringsdeskundige en oprichter van Femmes for Freedom. Zij strijdt voor Nederlandse vrouwen die vastzitten in een gedwongen huwelijk, in Nederland én daarbuiten. In gesprekken met beleidsmakers pleit ze voor betere wetgeving. Tegelijkertijd helpt ze vrouwen die nergens anders terechtkunnen. De documentaire brengt de verhalen van vier vrouwen, vertolkt door actrices die hun getuigenissen zo waarheidsgetrouw mogelijk tot leven brengen. Vier achtergronden, één werkelijkheid. Hoe doorbreek je een traditie die levens ontwricht? En wat is er nodig om deze vrouwen écht te beschermen?

'NPO Doc: Gedwongen Geloften', maandag 30 maart om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Meer artikels over BNNVARA
Kandidaten 'De Mol' 2026 seizoen 14 op Play

Tien onbekende Vlamingen zitten vast op een onbewoond eiland voor de kust van Portugal, klaar voor het avontuur van hun leven. Maar niet iedereen zal het vasteland bereiken.

'De Mol', om 20.00 uur op Play.

