Gebroeders Anker voor 'Verborgen Verleden' in Friesland en Zeeland

Verborgen verleden op tv

De tweelingbroers en advocaten Hans en Wim Anker gaan op zoek naar het verhaal rondom de zelfdoding van hun opa en stuiten op onbekende details. Wat volgt is een reis in het verleden van zeevaarders, slavenkassen en een koninklijke tragedie.

Actrice Carice van Houten gaat op een emotionele reis in haar Verborgen verleden. Ze is geboeid door de Schotse wortels van haar vader en oma. In Edinburgh hoopt ze antwoord te vinden op een prangende vraag: wie was de mysterieuze oma van haar oma?