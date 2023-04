Gabriella zoekt antwoorden in 'Spoorloos'

Foto: KRO-NCRV - © Wim Kluvers 2023

Gabriëlla is geadopteerd uit Guatemala en hoewel ze een fijn leven heeft in Nederland, is er toch een nieuwsgierigheid naar haar afkomst.

Waarom is ze afgestaan? Wat is het verhaal van haar moeder? Volgens haar adoptiepapieren is Gabriela, direct na haar geboorte, ondergebracht in een kindertehuis, maar dit blijkt helaas niet meer te bestaan. Derk Bolt gaat op zoek.

'Spoorloos', woensdag 5 april 2023 om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.