'Frontlinie: Soldaten van God' donderdag bij VPRO

Strenge anti-homowetgeving trekt als een veenbrand over Afrika. Niet alleen dictaturen als Uganda willen hard optreden tegen de LHBTQIA+-gemeenschap, maar nu ook democratieŽn als Ghana.

In een nieuwe aflevering van 'Frontlinie' probeert Bram Vermeulen te achterhalen wat de drijvende krachten zijn achter deze cultuuroorlog. Hij gaat op stap met parlementariër Samuel 'Dzata' George die hard bezig is met de lobby voor hoge celstraffen. George blijkt in nauw contact te staan met een evangelische en conservatieve groepering in Utah, de Verenigde Staten, die in veel Afrikaanse landen congressen organiseert en parlementariërs mobiliseert.

De LHBTQIA+-gemeenschap in Ghana staat voor een duivels dilemma. Onderduiken, het land verlaten of terugvechten? Het aantal geweldsincidenten tegen homo’s, queers en transgenders blijkt sinds het wetsvoorstel aanzienlijk te zijn toegenomen. Dat noopt steeds meer mensen in de LHBTQIA+-gemeenschap tot voorzichtigheid. Slechts een handjevol mensen blijft strijden en komt met gevaar voor eigen leven in opstand tegen de wet.

'Frontlinie: Soldaten van God', donderdag 1 juni om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.