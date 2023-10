'Frontlinie': De Franse wateroorlog

Bijna de helft van het totale waterverbruik in Frankrijk gaat naar de landbouw en in sommige regio's en periodes gaat zelfs meer dan tachtig procent naar irrigatie.

Op grote schaal worden waterreserves aangelegd om in hete zomers de akkers te besproeien. Maar nu Frankrijk steeds vaker met watertekorten kampt, groeit de weerstand tegen die waterbassins. Het zijn daar niet de boze boeren die met tractoren de wegen bezetten, maar juist burgers die te velde trekken tegen boeren.

Deze zomer trof de klimaatcrisis grote delen van Europa met overstromingen, bosbranden, en extreme droogte. In Frankrijk moest het water op rantsoen: auto’s mochten niet meer worden gewassen, zwembaden op de camping bleven leeg. In sommige Franse dorpen kwam er zelfs geen druppel water meer uit de kraan en moesten flessen met water worden uitgedeeld. Is intensieve landbouw met zijn enorme dorst nog wel haalbaar in een tijd van toenemende waterschaarste als gevolg van de klimaatcrisis?

Sainte Soline, een klein dorp van nog geen vierhonderd zielen in het westen van Frankrijk, is het epicentrum in deze strijd om water. Hier is de bouw begonnen van het grootste bassin van het land. In maart van dit jaar vond een gewelddadige confrontatie plaats tussen de meer dan tienduizend betogers die probeerden het waterreservoir te vernielen, en de drieduizend opgetrommelde agenten die dat moesten verhinderen. Er werden serieuze middelen ingezet zoals rubberkogels, traangas en ironisch gezien zette de politie ook het waterkanon in tegen de actievoerders. De Franse regering veroordeelde de acties en noemde de protesteerders eco-terroristen. Dit najaar staan verschillende actievoerders terecht voor onder andere de organisatie van illegale manifestaties. Ondertussen worden de plannen voor de bouw van nieuwe waterbekkens doorgezet.

Een klein half jaar na de hevige confrontaties, trekt 'Frontlinie' naar het dorp waar de slag plaatsvond en waar weer nieuwe acties op stapel staan.

