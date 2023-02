'Frontlinie': De baggerbaai op de Filipijnen

In het nieuwe seizoen van 'Frontlinie' reist Bram Vermeulen naar de Filipijnen, in de voetsporen van de Nederlandse Koninklijke baggermaatschappij Boskalis.

Het bedrijf kwam onlangs in het nieuws met het dreigement Nederland te verlaten als er een nieuwe wet wordt aangenomen die bedrijven aansprakelijk stelt voor de mogelijke negatieve gevolgen van hun activiteiten in het buitenland. Bram bezoekt de baai van Manilla, waar Boskalis verantwoordelijk is voor de landaanwinning voor de bouw van een nieuw internationaal vliegveld.

Het contract ter waarde van 1,5 miljard euro is het grootste uit de geschiedenis van Boskalis en werd gesloten ten tijde van de populistische president Rodrigo Duterte. Duterte voerde campagne met twee beloften: zoveel mogelijk infrastructuur bouwen en de meedogenloze ‘War on Drugs’. Voor Duterte aan de macht kwam waarschuwde hij de baai van Manilla te vullen met de lijken van drugsdealers. In zes jaar tijd werden duizenden mensen zonder enige vorm van proces geëxecuteerd, onder wie ook milieuactivisten.

Bram Vermeulen onderzoekt de gevolgen voor de honderden Filipijnse families die plaats moeten maken voor het vliegveld, en de activisten die tegen het project strijden. Wat bewoog het Nederlandse bedrijf om het project aan te nemen en de Nederlandse overheid om dit project te steunen, ondanks eerdere beloften de baai van Manilla te beschermen?

'Frontlinie: Baggerbaai', donderdag 9 februari om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.