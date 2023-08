Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg presenteren 'Musical Awards: The Kick-off' live vanuit Carré

Dit jaar presenteren Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg de 'Musical Awards: the Kick-off live' vanuit Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De liveshow geeft een feestelijk voorproefje van wat het komende musicalseizoen te bieden heeft.

Tijdens de show maken musicalsterren zoals Jan Kooijman, Simone Kleinsma, René van Kooten, William Spaaij en Nandi van Beurden hun opwachting op het koninklijke toneel.

De opening van het culturele seizoen wordt op zondag traditiegetrouw gevierd met Musical Awards: the Kick-off. Het is de uitgelezen plek voor producties van het komende musicalseizoen om zich groots te kunnen presenteren. Het publiek kan genieten van optredens uit onder andere Pretty Woman, Les Misérables, Boni de musical, De Tocht, Mamma Mia, De Hospita en nog veel meer.

Na 45 jaar stopt de Uitmarkt in haar huidige vorm en wordt in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe concept ‘DE OPENING van het culturele seizoen’ markeert de start van het culturele seizoen. Het nieuwe concept gaat in 2024 officieel van start, maar wordt dit jaar al op kleinschalige manier gevierd in Carré tijdens het laatste weekend van augustus.

'Musical Awards: the Kick-off', zondag 27 augustus live om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.