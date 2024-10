Fresku is vrijdag 'De Geknipte Gast'

In de rijke geschiedenis van de Nederlandse hiphop staat Fresku op grote hoogte. In zijn tracks kijkt hij met een kritische blik naar de wereld om hem heen en spreekt hij zich met rake, persoonlijke teksten uit over onderhuidse gevoelens: van zichzelf, van de mensen om hem heen en van de maatschappij.