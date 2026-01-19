'Focus' over de anticonceptiepil: Het gebruik daalt, is dat erg?
Op de pil rust een steeds groter taboe. Het gebruik daalt al tien jaar, terwijl niet-hormonale anticonceptie juist populairder wordt. Waarom stappen vrouwen van de pil af, en welke alternatieven komen eraan?
In 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, gaat Petra Grijzen op onderzoek uit.
Gynaecoloog Angelique Goverde merkt zowel in haar spreekkamer als op sociale media dat vooral angst voor hormonen en bijwerkingen speelt. De anticonceptiepil kan inderdaad veel bijwerkingen hebben, vooral op mentaal vlak. 'Maar juist dáár is weinig onderzoek naar gedaan', vertelt neurowetenschapper Lotte Gerritsen. In haar lab ondergaat Petra Grijzen een experiment om te onderzoeken hoe de pil de stemming beïnvloedt.
Econoom Esmee Zwiers ziet in haar onderzoek dat de pil de Nederlandse vrouw met name economisch veel heeft opgeleverd. Maar in haar nieuwe onderzoek komt ook naar voren dat de wensen van vrouwen over anticonceptie slecht aansluiten op wat er op de markt beschikbaar is.
Al meer dan zestig jaar worden in hormonale anticonceptie dezelfde twee werkzame stoffen gebruikt. Maar er wordt nu eindelijk een alternatief onderzocht. Abortusarts en activist Rebecca Gomperts vindt het vreemd dat er, ondanks de bijwerkingen, nog steeds geen goed alternatief voor de pil is. Ze startte daarom een groot Nederlands onderzoek naar Mifepristone: een pil die nu als abortuspil wordt gebruikt, maar in lagere doses ook als anticonceptie kan dienen. Deelnemer Emma Messemaeckers is enthousiast; na jarenlang zoeken naar de juiste anticonceptie ervaart ze eindelijk geen klachten meer. Zou dit hét alternatief kunnen worden?
'Focus: de pil', dinsdag 20 januari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Trends Z lanceert 'Trends Doc'
- Dina Tersago verrast door haar zoontje Isak aan de drums in 'JAMES & co'
- Groene dromen over de grens in 'BinnensteBuitenland'
- Rob Geus keert terug op SBS6 met nieuw programma 'De Hygiënepolitie'
- BNNVARA presenteert 'Schwalbe': nieuwe mockumentary-serie van makers 'Rundfunk'
- 'Focus' over de anticonceptiepil: Het gebruik daalt, is dat erg?
- 'Opsporing Verzocht' kijk je vanaf nu op maandag
- 'Radar' is maandag terug met een nieuw seizoen
- Reizen Asterix? Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
- Dit zijn de kandidaten voor de derde week van ‘De Dag van Vandaag’
- NPO 3FM lanceert twee veelbelovende 3FM Talents tijdens Eurosonic Noorderslag
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Leeuwarden
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Q-dj’s Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden
- Joris van den Berg wint Theo Koomen Award 2025
Multimedia SPOTLIGHT
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
De stagiairs ronden hun eerste, intense week af: Bart staat oog in oog met een oude bekende als patiënte, Aaron verzorgt een zware hoofdwonde en krijgt een levensles, Siska raakt emotioneel bij een ziek kind en William ploetert in de keuken.
'Een Echte Job', om 20.40 uur op VTM.