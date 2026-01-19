'Focus' over de anticonceptiepil: Het gebruik daalt, is dat erg?

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 19 januari 2026

Op de pil rust een steeds groter taboe. Het gebruik daalt al tien jaar, terwijl niet-hormonale anticonceptie juist populairder wordt. Waarom stappen vrouwen van de pil af, en welke alternatieven komen eraan?

In 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, gaat Petra Grijzen op onderzoek uit.


Gynaecoloog Angelique Goverde merkt zowel in haar spreekkamer als op sociale media dat vooral angst voor hormonen en bijwerkingen speelt. De anticonceptiepil kan inderdaad veel bijwerkingen hebben, vooral op mentaal vlak. 'Maar juist dáár is weinig onderzoek naar gedaan', vertelt neurowetenschapper Lotte Gerritsen. In haar lab ondergaat Petra Grijzen een experiment om te onderzoeken hoe de pil de stemming beïnvloedt.

Econoom Esmee Zwiers ziet in haar onderzoek dat de pil de Nederlandse vrouw met name economisch veel heeft opgeleverd. Maar in haar nieuwe onderzoek komt ook naar voren dat de wensen van vrouwen over anticonceptie slecht aansluiten op wat er op de markt beschikbaar is.

Al meer dan zestig jaar worden in hormonale anticonceptie dezelfde twee werkzame stoffen gebruikt. Maar er wordt nu eindelijk een alternatief onderzocht. Abortusarts en activist Rebecca Gomperts vindt het vreemd dat er, ondanks de bijwerkingen, nog steeds geen goed alternatief voor de pil is. Ze startte daarom een groot Nederlands onderzoek naar Mifepristone: een pil die nu als abortuspil wordt gebruikt, maar in lagere doses ook als anticonceptie kan dienen. Deelnemer Emma Messemaeckers is enthousiast; na jarenlang zoeken naar de juiste anticonceptie ervaart ze eindelijk geen klachten meer. Zou dit hét alternatief kunnen worden? 

'Focus: de pil', dinsdag 20 januari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.



