'Floortje naar het einde van de Wereld' zit in een Noorse uithoek

Floortje Dessing bezoekt de 60-jarige Elena op het piepkleine Noorse eiland Litløya. Na een journalistieke en humanitaire carrière in het Midden-Oosten gooit zij zeventien jaar geleden het roer radicaal om door dit onbewoonde eiland, inclusief vuurtoren, te kopen.

Veertien jaar lang is Elena de enige bewoner van Litløya, tot timmerman Frode haar in 2020 komt helpen met klussen, ze verliefd worden en hij zich bij Elena op haar eiland voegt. Floortje reist via de adembenemend mooie Noorse kust naar het koppel. Elena en Frode laten Floortje op Litløya kennismaken met de uitdagingen én de voordelen van een leven binnen de poolcirkel.

'Floortje Naar het einde van de Wereld', donderdag 9 november om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.