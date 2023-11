'Floortje naar het einde van de Wereld' in Japan

Floortje Dessing bezoekt de van oorsprong Nederlandse Rogier op het Japanse eiland Shikoku. Meer dan veertig jaar geleden raakte Rogier gefascineerd door washi: de traditionele Japanse manier van papier maken.

In de jaren ’80 verhuist hij hiervoor naar Japan en op het platteland van Shikoku vestigt hij zich om zijn leven volledig te wijden aan washi. Tijdens haar bezoek ziet Floortje hoe Rogier inmiddels bijna meer Japans dan Nederlands is, hoe hij onderdeel is van de kleine Japanse gemeenschap waarin hij woont en hoort ze natuurlijk alles over zijn liefde voor zijn bijzondere ambacht.

'Floortje naar het einde van de Wereld', donderdag 2 juni om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.