'Floortje naar het einde van de Wereld' bezoekt Arctisch Canada

In Arctisch Canada zoekt Floortje Dessing de van oorsprong Franse Mathieu op. Deze voormalig bioloog woont net buiten het piepkleine plaatsje Kugluktuk, samen met zijn Inuit-vrouw Amanda en hun zoon Thomas.

Al meer dan twintig jaar woont Mathieu in dit gebied vanwege zijn grote passie voor het leven in de wildernis. Inmiddels heeft hij zich de Inuit-levensstijl compleet eigengemaakt. Voor zijn werk als filmmaker trekt hij er bovendien regelmatig dagenlang op uit om in de meest extreme omstandigheden opnames te maken. Floortje bezoekt het gezin in hun huis, dat alleen per quad over de ruige toendra te bereiken is.

