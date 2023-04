Floortje is aangekomen in Nepal

Floortje Dessing en fotograaf Jasper Doest zijn aangekomen in Nepal. In Kathmandu wonen ze tijdens het Tihar-festival de verering van honden bij in een asiel.

Hierna reizen ze door naar het Chitwan National Park, waar ze Doma ontmoeten. Zij zet zich in voor de bescherming van neushoorns, ondanks het feit dat ze haar eigen moeder verloor door een aanval van zo’n dier. Jasper en Floortje eindigen hun lange reis in de bergen van Nepal en blikken terug op hun trip.

'Floortje Gaat Mee', donderdag 20 april om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.