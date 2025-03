'Flikken Maastricht' onderzoekt noodlottig scooterongeval

Als blijkt dat een meisje op haar scooter moedwillig van de weg gereden is, onderzoeken Wolfs en Eva de toedracht. Al snel blijkt dat ze onschuldig slachtoffer is geworden van een drugsruzie.

Wolfs en Eva achterhalen de daders, maar die geven elkaar de schuld. Romeo en Marion worden door een school gewaarschuwd dat ze een machete in een kluisje hebben gevonden. Het kluisje is van Joël, een jongen die getuige is van een dodelijke steekpartij. De thuissituatie van Joël is ook niet veilig. Nico wil Wolfs en Eva trakteren op een zelfgemaakt etentje.

'Flikken Maastricht', vrijdag 7 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.