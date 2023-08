Fleurige Flower Parade Rijnsburg te zien bij MAX

Ook deze zomer zet MAX de bloemetjes buiten: op maandag 21 augustus zendt MAX de registratie van de 76e Flower Parade Rijnsburg uit. Het kleurrijke spektakel heeft dit jaar het bijpassende thema 'Wonderen van de natuur' en dit thema wordt doorgevoerd in de praalwagens en personenauto's.

Carrie ten Napel doet verslag van het zomerse bloemencorso en samen met Carla Kieft verzorgt ze het commentaar.

De Flower Parade Rijnsburg is samengesteld uit praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde personenauto’s en muziekkorpsen. Het thema dit jaar is 'Wonder van de natuur’ en dit thema wordt op de praalwagens ondersteund en uitgebeeld door meer dan honderd figuranten.

350.000 bezoekers

Carrie ten Napel: 'Het is een lust voor het oog om al die kleurrijke wagens voorbij te zien rijden. Zoveel handwerk, het is ontzettend knap gemaakt en prachtig om naar te kijken.' De Flower Parade Rijnsburg is een van de oudste corso’s van Nederland. Jaarlijks trekt dit event, dat is samengesteld uit praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde personenauto’s en muziekkorpsen, meer dan 350.000 bezoekers.

'Flower Parade Rijnsburg', maandag 21 augustus om 17.05 uur bij MAX op NPO 1.