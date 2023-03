Fleur wordt zondag uitgenodigd in Turkije

Fleur krijgt via haar social media dagelijks vele uitnodigingen om te komen dansen. Ze is uitgenodigd door een beroemde muzikant uit Turkije. Hij is geďnspireerd geraakt door een filmpje van Fleur haar Instagram en heeft speciaal een liedje voor haar geschreven.