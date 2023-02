'Fleur on the Move' is zondag in Parijs

Fleur reist af naar Parijs, haar tweede thuis. Ze is uitgenodigd voor een belangrijke dancebattle en ook is ze gevraagd om een dansshow te geven op een groot voetbalevent.

Als jong meisje weet Fleur al precies wat ze wil: dansen. Haar talent brengt haar al gauw heel de wereld over, van Japan tot Koeweit en van Peru tot aan China. Fleur is on the move! Hoe overleef je als veertienjarige in de volwassen underground dancewereld?

'Fleur on the Move', zondag 26 februari om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.