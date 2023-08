Flamboyante veerkracht in EO-dansdocumentaire 'A Way to B'

'A Way to B' is een portret van het flamboyante danscollectief Liant la Troca uit Barcelona, waarvan een deel van de performers een fysieke beperking heeft. De EO-documentaire vertelt in warme portretten en dansscènes over de dagelijkse barrières en veerkracht van deze dansende Catalanen.

Een film van bekroonde regisseurs Jos de Putter en Clara van Gool.

De hybride film, waarin documentaire en dans voortdurend in elkaar overlopen, volgt verschillende dansers van de groep. De meeste van hen hebben een lichamelijke beperking: de een loopt in een stalen korset, de ander is spastisch. Sommige artiesten zitten in een rolstoel, de een mist een been, de ander heeft helemaal geen benen, is blind of ziet elke dag een beetje minder.

Maar net als in hun dansen laten ze zich niet zomaar beperken door hun omstandigheden: de vrouw met spraakproblemen leert een nieuwe taal, de blinde man timmert zijn eigen dakterras. De leerzame film toont de dansers met een beperking als creatieve artiesten met hun eigen specifieke talenten en ambitieuze doelen, en schuwt tegelijk niet om hard en eerlijk te laten zien hoe ingewikkeld hun leven soms is. De les: beoordeel mensen nooit op wat ze fysiek toevallig wel of niet kunnen.

Danspassages

De interviews en portretten van de dansers worden afgewisseld met opgenomen danspassages waar het heel collectief een rol speelt. Gefilmd in het theater, een plein, een bos, een huiskamer, vertellen deze dansscenes op hun eigen manier over dezelfde veerkracht.

Filmmakers

Jos de Putter maakt al documentaires sinds 1993. Zijn eerste film Het is een schone dag geweest won tal van filmprijzen en maakt deel uit van de Nederlandse filmcanon. Clara van Gool maakte haar eerste film in 1988. Ze is bekend van films als The Beast in the Jungle en Voices of Finance. Ook zij won diverse internationale prijzen met haar dansfilms. Sinds ze elkaar in 1998 ontmoetten – en kort daarna trouwden – werkten ze al samen aan verschillende projecten, maar 'A Way to B' is de eerste film die zij samen regisseerden.

Ware aard

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh: 'In de kern confronteert 'A way to B' ons met de gebrokenheid van de schepping. In een wereld die gedomineerd wordt door schoonheidsidealen en perfectie kijken we liever niet naar deze gebrokenheid: het maakt ons ongemakkelijk en we voelen vaak een misplaatste vorm van medelijden. Deze film dwingt ons om dwars door de gebrokenheid van de schepping – en dwars door ons eigen ongemak – te kijken naar de ziel die àchter deze gebrokenheid staat: pas dan zien we de ware aard van de mens. Dan openbaart zich een vorm van schoonheid, van puurheid, die een diep respect en bewondering oproept voor de hoofdpersonages.'

'A Way to B' is een film van Jos de Putter en Clara van Gool en is een coproductie van DOXY Films & de EO. De documentaire wordt donderdagavond 17 augustus uitgezonden om 22.05 uur bij de EO op NPO 2.