'First Dates' baadt maandag in kerstsfeer

In de donkere dagen voor kerst verlangt iedereen naar liefde en dus opent het 'First Dates' restaurant, volledig gehuld in kerstsfeer, haar deuren voor iedereen die met de feestdagen niet alleen wil zijn.

'First Dates', maandag 23 december om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.

Oude bekenden komen langs, terug op de plek waaraan zij goede herinneringen hebben en waar voor sommigen van hen ware liefde ontstond. Het liefdesteam van 'First Dates' ontvangt singles om ze een onvergetelijke kerst te bezorgen. Want hoe mooi zou het zijn als de vrijgezellen elkaar vinden en de feestdagen niet meer alleen hoeven door te brengen?

First Dates op tv

Het First dates-restaurant opent z'n deuren in Amsterdam, waar vrijgezellen hun kans wagen op de liefde tijdens een blind date. Ze zijn zorgvuldig gekoppeld, maar daarna is het aan hen.

