Filmmaker Katelijne wil leren lopen na een dwarslaesie in 'KRO-NCRV Doc: Dwars'

'Je hebt een dwarslaesie en zal nooit meer lopen.' Deze boodschap krijgt filmmaker Katelijne Langezaal als zij na een bootongeluk in de Caraïben in het ziekenhuis belandt. Ze weigert zich hier echter bij neer te leggen en begint met volharding aan een lang en complex revalidatieproces dat zij filmt.

'De film laat zien dat er vaak meer mogelijk is dan men denkt. Ik hoop hiermee een boodschap van hoop en veerkracht te verspreiden en anderen te inspireren in hun eigen strijd', aldus Katelijne.

In 2015, slaat het noodlot tijdens een werkreis toe. Op een zeiljacht in de Caraïbische Zee doemen er plotseling hoge, steile golven op waar het jacht recht op invaart. De boot maakt enorme klappen waardoor Katelijne meerdere keren op het dek wordt gesmeten. Ze belandt in het ziekenhuis, waar het lang duurt voordat ze geopereerd wordt. Ze blijkt een dwarslaesie te hebben en is verlamd vanaf haar middel.

Dwars in lichaam en geest

De dag na het ongeluk begint Katelijne haar eigen proces te filmen. Vastbesloten om zich niet neer te leggen bij een leven in een rolstoel zet ze alles op alles om de controle over haar lichaam en leven terug te winnen. Terug in Nederland start een revalidatieproces dat vooral gericht is op het leren leven met haar beperkingen in een rolstoel, maar Katelijne wil weer leren lopen. Ze hoort van een andere aanpak in Amerika, die erop gericht is neurologisch herstel te triggeren, waardoor patiëntenbeweging terug kunnen krijgen. Ondanks de twijfels van haar artsen vertrekt ze naar de VS om daar een alternatieve therapie te volgen. Tegen alle verwachtingen in, krijgt ze steeds meer controle over haar spieren terug.

Nieuwe therapie in Nederland

Gedreven door haar eigen herstel, besluit ze deze therapie die haar zoveel heeft gebracht naar Nederland te halen. Katelijne richt samen met een aantal lotgenoten het eerste Activity Based Therapy-trainingscentrum voor mensen met een dwarslaesie in Europa op. Het wordt een enorm succes, en zo verandert haar eigen strijd in een bron van hoop voor velen.

'Dwars' is geregisseerd door Katelijne Langezaal en geproduceerd door Volya Films in samenwerking met KRO-NCRV. De film kwam tot stand met steun van CoBO.

'Dwars' wordt op 29 mei 2025 om 22.10 uur door KRO-NCRV uitgezonden bij NPO Doc op NPO 2.