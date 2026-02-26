FilmBox zendt César Awards uit in Nederland

Als coproducent brengt CANAL+ de prestigieuze César Awards-ceremonie naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland.

De Franse awardshow is op donderdag 26 februari om 20.30 uur te volgen met Nederlands commentaar op FilmBox, dat deel uitmaakt van het CANAL+-portfolio. De bekende Franse acteur Benjamin Lavernhe neemt vanuit het iconische Olympia in Parijs de presentatie van de 51e César Awards voor zijn rekening. Camille Cottin, Franse comédienne en actrice, is voorzitter van de avond. Tijdens de ceremonie ontvangt Hollywood-ster Jim Carrey een Honorary César Award als erkenning voor zijn indrukwekkende artistieke oeuvre.

Franse Oscars

De César Awards behoren tot de belangrijkste en meest prestigieuze filmprijzen van Europa, ook wel beschouwd als het Franse equivalent van de Academy Awards. Jaarlijks vallen de beste prestaties binnen de Franse cinema in de prijzen in categorieën als Beste Film en Beste Regisseur, terwijl ook internationale producties in de categorie Beste Buitenlandse Film in de spotlight staan. De ceremonie, oorspronkelijk in het Frans, wordt voorzien van Nederlands commentaar.

Uitzending César Awards in Europese landen

De César Awards-uitzending is ook beschikbaar op FilmBox in Tsjechië, Slowakije en Polen. Alle Europese uitzendingen van de César Awards zijn in de lokale talen te volgen.

Award-shows en programmering op FilmBox

Film- en serieliefhebbers kunnen elk jaar al bij FilmBox genieten van de belangrijkste awardshows, zoals de Oscars en de Golden Globes. Met de toevoeging van de uitzending van de César Awards wordt het aanbod van prestigieuze prijzenceremonies compleet gemaakt, waardoor kijkers de unieke kans krijgen om de hoogtepunten van de internationale film- en tv-wereld te beleven.

Rondom de César-uitreiking zendt FilmBox om 20.30 uur de ceremonie zelf uit, met daarvoor om 17.35 uur oud-winnaar 'Pacifiction' als opwarmer. Na afloop volgt om 23.50 uur 'Les Cyclades' (Ticket to Greece) als luchtige afsluiter.