FilmBox is klaar voor het nieuwe jaar!

Met absolute overtuiging spelen Fedja van Huêt en Karina Smulders een kwaadaardige hoofdrol in deze psychologische Deense horrorfilm.

Een Deens gezin gaat op bezoek bij het Nederlandse stel dat ze tijdens de zomervakantie leerden kennen, zonder te kunnen vermoeden dat deze reünie uitloopt in een nachtmerrie.

Tijdens een vakantie in Toscane raken een Deens en Nederlands gezin met elkaar bevriend. Het klikt zelfs zo goed dat ze besluiten om elkaar na de vakantie nog een keer op te zoeken. Het duurt echter niet lang voordat de hereniging uit de hand begint te lopen, als blijkt dat de Nederlanders zich op vakantie anders voordeden dan ze in hun eigen omgeving werkelijk zijn. Het Deense gezin bevindt zich in een benarde situatie in een huis van mensen waar ze zich volledig in hebben vergist en waarvan ze wensten dat ze er nooit binnen waren gestapt.

SPEAK NO EVIL I Maandag 22 januari om 20.30 uur

Genre: drama, horror, thriller

Regisseur: Christian Tafdrup

Cast: Fedja van Huêt, Karina Smulders, Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Liva Forsberg, Marius Damslev

THE PRICE WE PAY I Maandag 1 januari om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Ryûhei Kitamura

Cast: Stephen Dorff, Emile Hirsch, Gigi Zumbado, Erika Ervin

Gewelddadige actiethriller met Emile Hirsch en Stephen Dorff waarin twee gijzelnemers zich na een overval schuil houden in een afgelegen boerderij, waar hen een gruwelijk lot staat te wachten.

Na een uit de hand gelopen overval op een pandjeshuis, nemen de criminelen Alex en Cody (Emile Hirsch en Stephen Dorff) de onschuldige Grace in gijzeling en vluchten ze weg samen met de gewonde broer van Alex. Grace wordt gedwongen om het trio uit de buurt van de politie te houden, maar wanneer haar auto het begeeft moeten ze aankloppen bij een afgelegen boerderij. Als ze hadden geweten wat hen hier te wachten staat, hadden ze zich liever laten arresteren.

ROOKIE I Maandag 8 januari om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Lieven van Baelen

Cast: Matteo Simoni, Veerle Baetens, Tibo Vandenborre

Het drama Rookie duikt in de ruige wereld van het motorracen en laat spectaculaire race-scènes zien. Het leven van de Vlaamse motorrijder Nicky stort onverwachts in wanneer hij door een ongeval nooit meer kan racen. Via zijn talentvolle neefje Charlie probeert hij zijn eigen droom alsnog te beleven.

De Vlaamse Nicky is een jonge, ambitieuze motorrijder. Elke race zet hij zijn leven op het spel. Niet voor geld, maar voor de kicks en de roem. Na een ongeval slaagt hij er niet in zijn nieuwe leven zonder motor te aanvaarden en zoekt steun bij zijn schoonzus en haar zoon Charlie. Maar de roep van adrenalinekicks steekt al snel weer de kop op.

ÉTÉ ’85 - Maandag 15 januari om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: François Ozon

Cast: Melvil Poupaud, Valeria Bruni Tedeschi, Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Isabelle Nanty

Regisseur François Ozon schildert een prachtig portret van het opgroeien in de jaren tachtig. Het is een zinderende zomer vol intense emoties tussen twee jongens.

Normandië, 1985. De zomervakantie is net van start gegaan als de zestienjarige Alexis na het kapseizen van zijn zeilbootje wordt gered door David. Het is de start van een bijzondere vriendschap tussen de jongens, die samen de tijd van hun leven hebben. Maar zal de droom langer duren dan deze zomer?

SHIRLEY - Maandag 29 januari om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, mysterie

Regisseur: Josephine Decker

Cast: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman

Tweevoudig Golden Globe-winnaar Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale) kruipt in de huid van de Amerikaanse schrijfster Shirley Jackson (1916-1965), bekend van het boek The Haunting of Hill House. De film Shirley is een mix van feit en fictie over de schrijfster en haar man die een jong stel opnemen in hun huishouden.

Fred en Rose verhuizen naar een dorp in Vermont in de hoop op een baan voor Fred. Het jonge stel krijgt een aanbod om in te trekken bij professor Stanley Hyman op voorwaarde dat Rose het huishouden op zich neemt én op zijn vrouw - de beruchte horrorauteur Shirley Jackson - past. Hoewel Rose met afgrijzen het ongebruikelijke huishouden van het excentrieke koppel bijhoudt, ontstaat er toch een zeer bijzondere band tussen haar en Shirley. Een band die het huwelijk van het jonge koppel flink op de proef stelt.