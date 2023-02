Extra uitzending 'Buitenhof' over de oorlog en het vrije woord

In een speciale, extra uitzending kijkt 'Buitenhof' één jaar na de Russische invasie in Oekraïne naar de rol van de journalistiek in deze oorlog. Wat heeft een jaar van conflict gedaan met de waarheidsvinding en het vrije woord?

En in hoeverre klopt het spreekwoord: de waarheid ligt op het slagveld? Met in de studio Pieter Jan Hagens en reportages van Maaike Schoon en Twan Huys.

Vanuit de 'Buitenhof'-studio in Amsterdam praat Pieter Jan Hagens met gasten uit de journalistiek en politiek. Hoe doe je aan waarheidsvinding in een oorlog? Hoe check je feiten en bronnen? Hoe stel je je teweer tegen de Russische desinformatiecampagnes? En welke rol speelt de politiek hierin?

Presentator Maaike Schoon bezoekt de Russische journalisten bij TV Rain, een onafhankelijke Russische televisiezender die inmiddels is uitgeweken naar Nederland. In Rusland bestaat er sinds het uitbreken van de oorlog geen onafhankelijke journalistiek meer. Veel journalisten, waaronder die van The Moscow Times en Novaja Gazeta, zijn hun land daarom ontvlucht. Ze kwamen onder andere terecht in Amsterdam, waar een steeds grotere Russische groep journalisten in ballingschap naar manieren zoekt om hun werk voort te zetten. Presentator Twan Huys spreekt met journalisten uit Oekraïne over hoe zij te werk gaan in een land in oorlog.

'Buitenhof' is een samenwerkingsverband van VPRO, BNNVARA en AVROTROS en wordt afwisselend gepresenteerd door Maaike Schoon, Twan Huys en Pieter Jan Hagens.

'Buitenhof: over de oorlog en het vrije woord', donderdag 23 februari om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2.