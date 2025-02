Eva Simons is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Zangeres Eva Simons kende wereldwijd succes met grote internationale hits. Ze werkte samen met sterren als Will.i.am, Chris Brown en Afrojack en stond in het voorprogramma van Beyoncé.

Met haar opvallende looks en krachtige stem zette ze haar eigen unieke dance- en popstijl neer dat tot ver buiten de Nederlandse landsgrenzen aansloeg. Muziek zit in haar genen: haar opa was accordeonist Johnny Meijer, haar moeder zangeres Ingrid Simons. Bij Eus in de kappersstoel praat ze openhartig over familie, verslavingen en haar moeilijke weg naar internationaal succes. In 2020 zocht ze zelf hulp in een kliniek om haar verslavingen te overwinnen.

'De Geknipte Gast', vrijdag 21 februari om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2 .